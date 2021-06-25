Dân mạng đổ xô bênh vực khi chồng cũ Hoàng Yến tuyên bố: 'Nếu là bạn, tôi nghĩ không chỉ là đấm đâu mà hơn thế nhiều'

Hậu trường 25/06/2021 09:35

Liên quan đến ồn ào bị chồng cũ hành hung của diễn viên Hoàng Yến, mới đây, đức lang quân này đã có động thái mới trên trang cá nhân và nhận được phản ứng không ngờ từ dư luận.

Vừa qua, dư luận được dịp dậy sóng trước thông tin diễn viên Hoàng Yến - người thủ vai cô Xuyến trong bộ phim truyền hình "Về nhà đi con" - bị chồng cũ Cao Thắng hành hung dã man. Ngay sau đó, nữ diễn viên đã đem mọi việc trình báo với cơ quan chức năng. Về phần mình, vào khuya hôm qua, chồng cũ của Hoàng Yến đã đăng tải một trạng thái mới trên trang cá nhân.

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Diễn viên Hoàng Yến và chồng cũ - Ảnh: Internet

Cụ thể, Cao Thắng cho biết: "Nếu là bạn, tôi nghĩ không chỉ là đấm đâu mà hơn thế nhiều". Có thể thấy, chồng cũ Hoàng Yến chẳng những không nhận sai sau vụ lùm xùm mà còn có thái độ công kích vợ cũ. Anh cho rằng nếu đặt câu chuyện của mình vào hoàn cảnh của một người khác thì một cú đấm là quá nhẹ cho nữ diễn viên.

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Bài đăng của Cao Thắng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất chính là phản ứng của dư luận bên dưới bài viết. Nhiều ý kiến dù là có quen biết anh hay không đều để lại những bình luận an ủi, bênh vực đối với Cao Thắng. Theo đó, trong khi một số người khuyên Cao Thắng hãy buông tay, mong những điều tốt lành sẽ đến với anh thì một vài ý kiến còn cho biết ủng hộ "cú đấm" kia và cho rằng nữ diễn viên "xứng đáng bị như thế". Hiện, bài viết vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

Trở lại với diễn viên Hoàng Yến, chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, cô cho hay khi sống cùng nhau, Cao Thắng hành xử giang hồ, ghen tuông vô lý và thường xuyên chửi bới cô. Ngoài ra, anh còn liên tục hành hung vợ và lấy hết tiền đi chơi cờ bạc, để lại một khoản nợ lớn. Dù toà đã đưa ra phán quyết ly hôn từ ngày 31/3/2020 nhưng anh vẫn không chấp nhận.

Đáng chú ý, theo Hoàng Yến, chồng cũ từng nói với những người bạn lời đe dọa rằng sẽ rạch mặt, tạt axit nếu cô yêu người khác. Dù bản thân đã có người mới nhưng vẫn đe dọa sẽ dùng cuộc đời còn lại để tấn công nữ diễn viên. Hiện Hoàng Yến đang chờ kết quả giám định thương tật để gửi cho cơ quan chức năng, sau đó sẽ tiếp tục giải quyết sự việc.

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Trước khi đổ vỡ, Cao Thắng - chồng cũ của Hoàng Yến từng được nữ diễn viên hết lời khen ngợi.

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