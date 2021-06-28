Chồng cũ mong được tha thứ, Hoàng Yến có động thái thách thức: 'Làm vợ anh tôi còn dám!'

Sao Việt 28/06/2021 09:43

Diễn viên Hoàng Yến tiếp tục tung ra bằng chứng để giải oan cho lời cáo buộc "ngoại tình" mà chồng cũ gán ghép cho mình.

Những ngày qua, vụ việc nữ diễn viên Hoàng Yến - người thủ vai "cô Xuyến" trong phim "Về nhà đi con" bị chồng cũ bạo hành nhận nhiều sự chú ý từ dư luận. Phía những người trong cuộc thì liên tục có lời qua tiếng lại gây xôn xao mạng xã hội.  

hoang yen 1
Sau đoạn clip bị chồng cũ hành hung gây nhiều ồn ào, Hoàng Yến livestream để nói rõ những vấn đề xoay quanh việc này - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi sự việc nổ ra, chồng cũ Hoàng Yến đã lên tiếng tố nguyên nhân hành hung là vì trong thời gian còn chung sống với nhau, nữ diễn viên có những mối quan hệ bất chính. Đối mặt với lời cáo buộc này, Hoàng Yến cũng có lời đáp trả lại. Cô phủ nhận hoàn toàn những thông tin đó và đưa ra nhiều bằng chứng để minh oan cho mình. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, cô tiếp tục tung ra những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn về cuộc nói chuyện giữa Cao Thắng với một người bạn chung của 2 người.

hoang yen 2
hoang yen 3
Hoàng Yến tung loạt tin nhắn nói chuyện giữa chồng cũ với một người bạn chung của 2 người - Ảnh: Chụp màn hình

Trong cuộc nói chuyện, người chồng cũ đã bày tỏ sự hối lỗi về những việc ồn ào vừa qua. Đồng thời, anh cũng mong nhận được sự bao dung và tha thứ của Hoàng Yến. Trước lời xin lỗi của chồng, nữ diễn viên có thái độ gay gắt hơn và chỉ nhắn nhủ với chồng cũ rằng cô và con gái muốn được sống bình yên. Cô viết:

"Tôi tệ hại như thế liệu họ có cần phải nói lời xin lỗi như thế này không? Nhắn với Cao Xuân Thắng - để yên cho mẹ con tôi sống. Nói điêu thì cũng phải xem xét kỹ mọi chi tiết. Tôi không bao giờ sợ xấu qua lời nói của anh đâu".

hoang yen 4
Người chồng cũ của Hoàng Yến gửi lời xin lỗi và mong được cô tha thứ cho mọi lỗi lầm vừa qua - Ảnh: Internet 

Không chỉ vậy, trên Tiktok, Hoàng Yến cũng đăng tải một đoạn clip dành nhiều lời nhắn nhủ đến chồng cũ. Nữ diễn viên khẳng định không sợ những lời đặt điều mà chồng cũ nói về cô và còn thách thức mỉa mai rằng nếu làm vợ Cao Thắng thêm lần nữa, cô vẫn dám. Cô nói:

"Tôi nói cho anh Cao Xuân Thắng này. Tôi sẽ không khóc vì anh nữa đâu. Còn một chút nào dù bé tí lương tâm nào trong trái tim, anh hãy gọi dậy đi. Hãy sống vì con anh, vì mẹ anh đi. Anh đặt điều về tôi, tôi không sợ đâu, làm vợ anh tôi còn dám. Nhớ".

hoang yen 5
Hoàng Yến đăng tải một đoạn clip trên tiktok dành nhiều lời nhắn nhủ đến chồng cũ - Ảnh: Cắt từ clip 
Diễn viên Hoàng Yến lần đầu lộ diện sau khi bị chồng hành hung với chiếc mũi bị băng bó như 'xác ướp Ai Cập'

Diễn viên Hoàng Yến lần đầu lộ diện sau khi bị chồng hành hung với chiếc mũi bị băng bó như 'xác ướp Ai Cập'

Hoàng Yến lần đầu lộ diện sau loạt ồn ào bị chồng cũ bạo hành với gương mặt mệt mỏi, tiều tụỵ và chiếc mũi gây chú ý vì bị băng bó chằng chịt.

Xem thêm
Từ khóa:   Chồng cũ của Hoàng Yến Hoàng Yến bị chồng cầm dao truy đuổi Con gái diễn viên Hoàng Yến

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"