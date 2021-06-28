Chồng cũ mong được tha thứ, Hoàng Yến có động thái thách thức: 'Làm vợ anh tôi còn dám!'

Diễn viên Hoàng Yến tiếp tục tung ra bằng chứng để giải oan cho lời cáo buộc "ngoại tình" mà chồng cũ gán ghép cho mình.

Những ngày qua, vụ việc nữ diễn viên Hoàng Yến - người thủ vai "cô Xuyến" trong phim "Về nhà đi con" bị chồng cũ bạo hành nhận nhiều sự chú ý từ dư luận. Phía những người trong cuộc thì liên tục có lời qua tiếng lại gây xôn xao mạng xã hội. Sau đoạn clip bị chồng cũ hành hung gây nhiều ồn ào, Hoàng Yến livestream để nói rõ những vấn đề xoay quanh việc này - Ảnh: Cắt từ clip Sau khi sự việc nổ ra, chồng cũ Hoàng Yến đã lên tiếng tố nguyên nhân hành hung là vì trong thời gian còn chung sống với nhau, nữ diễn viên có những mối quan hệ bất chính. Đối mặt với lời cáo buộc này, Hoàng Yến cũng có lời đáp trả lại. Cô phủ nhận hoàn toàn những thông tin đó và đưa ra nhiều bằng chứng để minh oan cho mình. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, cô tiếp tục tung ra những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn về cuộc nói chuyện giữa Cao Thắng với một người bạn chung của 2 người.

Hoàng Yến tung loạt tin nhắn nói chuyện giữa chồng cũ với một người bạn chung của 2 người - Ảnh: Chụp màn hình Trong cuộc nói chuyện, người chồng cũ đã bày tỏ sự hối lỗi về những việc ồn ào vừa qua. Đồng thời, anh cũng mong nhận được sự bao dung và tha thứ của Hoàng Yến. Trước lời xin lỗi của chồng, nữ diễn viên có thái độ gay gắt hơn và chỉ nhắn nhủ với chồng cũ rằng cô và con gái muốn được sống bình yên. Cô viết: "Tôi tệ hại như thế liệu họ có cần phải nói lời xin lỗi như thế này không? Nhắn với Cao Xuân Thắng - để yên cho mẹ con tôi sống. Nói điêu thì cũng phải xem xét kỹ mọi chi tiết. Tôi không bao giờ sợ xấu qua lời nói của anh đâu".

Người chồng cũ của Hoàng Yến gửi lời xin lỗi và mong được cô tha thứ cho mọi lỗi lầm vừa qua - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, trên Tiktok, Hoàng Yến cũng đăng tải một đoạn clip dành nhiều lời nhắn nhủ đến chồng cũ. Nữ diễn viên khẳng định không sợ những lời đặt điều mà chồng cũ nói về cô và còn thách thức mỉa mai rằng nếu làm vợ Cao Thắng thêm lần nữa, cô vẫn dám. Cô nói: "Tôi nói cho anh Cao Xuân Thắng này. Tôi sẽ không khóc vì anh nữa đâu. Còn một chút nào dù bé tí lương tâm nào trong trái tim, anh hãy gọi dậy đi. Hãy sống vì con anh, vì mẹ anh đi. Anh đặt điều về tôi, tôi không sợ đâu, làm vợ anh tôi còn dám. Nhớ". Hoàng Yến đăng tải một đoạn clip trên tiktok dành nhiều lời nhắn nhủ đến chồng cũ - Ảnh: Cắt từ clip

Diễn viên Hoàng Yến lần đầu lộ diện sau khi bị chồng hành hung với chiếc mũi bị băng bó như 'xác ướp Ai Cập' Hoàng Yến lần đầu lộ diện sau loạt ồn ào bị chồng cũ bạo hành với gương mặt mệt mỏi, tiều tụỵ và chiếc mũi gây chú ý vì bị băng bó chằng chịt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cu-mong-duoc-tha-thu-hoang-yen-co-dong-thai-thach-thuc-lam-vo-anh-toi-con-dam-410384.html