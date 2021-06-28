Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, dàn sao Việt đua nhau thả lời 'đường mật' khiến netizen choáng ngợp

Sao Việt 28/06/2021 18:30

Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, dàn sao Việt cũng "tranh nhau" trao nhau nhiều lời chúc ý nghĩa để bày tỏ tình cảm yêu thương và gắn kết các thành viên trong gia đình.

Hãy cùng xem gia đình sao Việt làm gì trong ngày này nhé!

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, dàn sao Việt đua nhau thả lời 'đường mật' khiến netizen choáng ngợp - Ảnh 1
Diễn viên Lê Phương khiến fan cười bò vì hình ảnh cô 'Út cưng' răng được nhuộm đen vì chiếc bánh ngon lành mẹ làm nhân ngày hạnh phúc của các gia đình Việt - Ảnh: FBNV
Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, dàn sao Việt đua nhau thả lời 'đường mật' khiến netizen choáng ngợp - Ảnh 2
Nữ diễn viên hài Diệu Nhi khiến fan đổ gục với hình ảnh quá đáng yêu của gia đình cô - Ảnh: FBNV
Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, dàn sao Việt đua nhau thả lời 'đường mật' khiến netizen choáng ngợp - Ảnh 3
Đội trưởng tuyển Việt Nam - Quế Ngọc Hải không bỏ qua dịp hiếm hoi để đăng ảnh nịnh nọt vợ đẹp của mình - Ảnh: FBNV
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Anh em song sinh nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chia sẻ ảnh 'tam đại đồng đường' nhân ngày đặc biệt, ai nấy cũng 'tươi roi rói', bảo sao mà các fan vẫn cứ ngưỡng mộ rần rần hạnh phúc của gia đình này - Ảnh: FBNV
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Gia đình diễn viên Bình Minh cũng tranh thủ khoe mái ấm nhỏ hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam và không quên dành lời chúc tốt đẹp đến mọi người - Ảnh: FBNV
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Nhân ngày tôn vinh gia đình, ca sĩ Trọng Tấn tranh thủ ôn lại kỷ niệm. Sự nghiệp âm nhạc của anh ngày càng thăng hoa có lẽ đều nhờ vào 'dàn' hậu phương vững chắc phía sau như thế này - Ảnh: FBNV
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Bà mẹ 3 con Hồ Ngọc Hà lan toả niềm hạnh phúc gia đình đến mọi người nhân ngày 28/6, nữ ca sĩ cũng 'dí dỏm' viết: 'Biết thế yêu trễ đi một ngày vừa kỷ niệm vừa đúng Ngày Gia đình Việt Nam. Chúc cho tất cả chúng ta luôn hạnh phúc' - Ảnh: FBNV

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, dàn sao Việt đua nhau thả lời 'đường mật' khiến netizen choáng ngợp - Ảnh 8

Trong khi đó, mẹ Hà Hồ lại khoe khoảnh khắc đẹp khi chụp ảnh cưới cùng con gái trong ngày trọng đại này - Ảnh: FBNV

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Ông chồng 'quốc dân' Phan Đinh Tùng gửi lời ngọt ngào dành cho gia đình: 'Đối với Tùng, gia đình vẫn luôn là số 1, Tùng vẫn luôn dành phần lớn thời gian để dành cho gia đình của mình. Dù có thành công đến đâu thì vẫn không nên bỏ bê gia đình của mình nhé!' - Ảnh: FBNV
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Thật bất ngờ khi sinh nhật của cả 2 vợ chồng nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm lại trùng vào ngày Gia đình Việt Nam. Thế là 'một công 3 chuyện', chắc hẳn hôm nay nữ ca sĩ sẽ tổ chức một bữa tiệc 'thịnh soạn' cho 2 người - Ảnh: FBNV
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Nữ diễn viên Nguyệt Hằng gửi vài dòng tâm sự nhân ngày Gia đình Việt Nam: 'Cho dù đi khắp bốn phương trời, cho dù gặp bôn ba cách trở, gia đình vẫn là bến đỗ cuối cùng để chúng ta quay về, để được nói những lời yêu thương, để được bên nhau bước tiếp!' - Ảnh: FBNV
Á Hậu ‘đông con nhất Vbiz’ Ngô Thúy Hà vì gia đình mà 'bỏ trốn' hào quang, tâm tịnh, thân an ở tuổi 40

Á Hậu ‘đông con nhất Vbiz’ Ngô Thúy Hà vì gia đình mà 'bỏ trốn' hào quang, tâm tịnh, thân an ở tuổi 40

Ngay trong thời điểm thăng hoa nhất của sự nghiệp, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1998 - Ngô Thúy Hà lại lựa chọn kết hôn rồi lui về chăm sóc gia đình.

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