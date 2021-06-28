Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, dàn sao Việt đua nhau thả lời 'đường mật' khiến netizen choáng ngợp

Bà mẹ 3 con Hồ Ngọc Hà lan toả niềm hạnh phúc gia đình đến mọi người nhân ngày 28/6, nữ ca sĩ cũng 'dí dỏm' viết: 'Biết thế yêu trễ đi một ngày vừa kỷ niệm vừa đúng Ngày Gia đình Việt Nam. Chúc cho tất cả chúng ta luôn hạnh phúc' - Ảnh: FBNV