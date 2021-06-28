Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, dàn sao Việt đua nhau thả lời 'đường mật' khiến netizen choáng ngợp

Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, dàn sao Việt cũng "tranh nhau" trao nhau nhiều lời chúc ý nghĩa để bày tỏ tình cảm yêu thương và gắn kết các thành viên trong gia đình.
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Hãy cùng xem gia đình sao Việt làm gì trong ngày này nhé!
Trong khi đó, mẹ Hà Hồ lại khoe khoảnh khắc đẹp khi chụp ảnh cưới cùng con gái trong ngày trọng đại này - Ảnh: FBNV