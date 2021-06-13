Á Hậu ‘đông con nhất Vbiz’ Ngô Thúy Hà vì gia đình mà 'bỏ trốn' hào quang, tâm tịnh, thân an ở tuổi 40

Ngay trong thời điểm thăng hoa nhất của sự nghiệp, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1998 - Ngô Thúy Hà lại lựa chọn kết hôn rồi lui về chăm sóc gia đình.

Đăng quang ngôi vị Á hậu khi vừa mới 19 tuổi, Ngô Thúy Hà là cái tên cực "hot" trong những năm 90 của thế kỷ trước. Để bước lên vị trí mà nhiều người mong muốn, Ngô Thúy Hà thật sự là một người có tài năng đến trình diễn sân khấu. Được biết, từ năm 17 tuổi cô đã là đại diện duy nhất của Việt Nam được cử sang Nhật phát triển sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp.

Ngô Thúy Hà đăng quang Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1998 - Ảnh: Internet Sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, Ngô Thúy Hà hiểu rõ về nỗi hụt hẫng, buồn tủi khi bên cạnh không có đủ cha mẹ. Cha mẹ chia tay từ khi cô còn bé, mẹ vào Sài Gòn, cô sống trong mái nhà nghèo với 6 anh chị em của mình tại làng Thanh Nhàn (Hà Nội). Cha cô sống ở căn nhà gần đó. Cô không có kỷ niệm đậm về mẹ nhưng bù vào đấy cô ghi nhớ hình ảnh về 4 người chị lớn - từng cực khổ nuôi và rèn giũa cô em út.

Vì tránh xa thị phi từ lâu, cô luôn giữ được tâm hồn an yên - Ảnh: FBNV Lớn lên, khi đã gặt hái được nhiều thành tựu trọng sự nghiệp của mình, năm 26 tuổi, cô nhận lời cầu hôn của người chồng hiện tại. Sau kết hôn, cô nhận nuôi một em bé mới 2 tuổi và lui về chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Chia sẻ về việc nhận nuôi con, cô cho rằng tuy không sinh ra bé, nhưng chắc chắn cô và bé có mối duyên mẹ con từ kiếp trước và bé đem lại may mắn cho gia đình cô vì sau khi nhận nuôi bé, cô sinh liên tiếp 3 con cho chồng. Ngô Thúy Hà hiện có cuộc sông hạnh phúc bên chồng họa sĩ và 4 người con - ẢNh: FBNV Nàng Á hậu hiện có cuộc sống viên mãn bên 3 con ruột và 1 con nuôi - Ảnh: FBNV Thời mới cưới, khi vào bếp trên tay Hà lúc nào cũng lăm lăm cầm điện thoại để hỏi các chị gái từng bước nấu món ăn trong ngày. Giờ thì ổn rồi, phu quân không ít lần khen vợ nấu ngon miệng. Cũng có một vài dự định trong thời gian tới, nhưng theo ý Hà "Chúng đơn giản đến nỗi không đáng để khoe".

Ở tuổi 42, cô vẫn tâm đắc khi giã từ sự nghiệp người mẫu mà chú tâm vào 'sự nghiệp nuôi con' - Ảnh: FBNV Ngô Thúy Hà từng cho biết cô không tiếc nuối khi giã từ showbiz vì đã tham gia làng giải trí từ năm 14 tuổi và chia tay nghiệp mẫu khi đã có 14 năm trong nghề. Chia sẻ với báo Tiền Phong về câu hỏi liệu chị có muốn trở lại showbiz tham gia một bộ phim, người đẹp đã nhẹ nhàng trả lời: “Tôi không đủ can đảm đóng phim. Những người đóng phim là những người quá yêu nghề. Cá nhân tôi không đủ can đảm lẫn kiên nhẫn. Hoặc có thể chưa đủ duyên”. Tuy đã giã từ nghề người mẫu nhưng lâu lâu nàng hậu diện đồ thần thái cũng rất gì và này nọ - Ảnh: FBNV Tạo dáng không thua người mẫu nào - Ảnh: FBNV Dù đã rời xa ánh hào quang từ lâu, cô vẫn theo dõi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - Ảnh: Internet "Sự nghiệp của tôi là lo từng bữa ăn, dạy dỗ và chăm các con. Điều ngọt ngào nhất trong một ngày là do bọn trẻ mang đến, mà thứ khiến tôi stress cũng là liên quan tới tụi trẻ. Theo tôi, sự nghiệp lớn nhất của phụ nữ là làm mẹ. Có người thuộc típ phụ nữ của xã hội, tôi là người phụ nữ của gia đình." - Ngô Thúy Hà nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Người lao động.

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