Sao Việt 24h: Ca sĩ Phi Nhung khoe nhan sắc 'lão hóa ngược', gia đình Đoan Trang kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị kết thúc cách ly tại nước ngoài

Sao Việt 05/05/2021 06:03

Cùng điểm qua những hoạt động của Sao Việt trong 24 giờ qua như thế nào nhé!

Dưới đây là những hoạt động nổi bật của sao Việt trong 24h qua.

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Ca sĩ Phi Nhung khoe vườn mận trĩu quả và không quên khuyên mọi người chăm chỉ luyện tập thể thao để luôn được tươi trẻ, khỏe mạnh: 'Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một lối sống lành mạnh'.
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Hoa hậu Khánh Vân 'tươi như hoa' sau chuyến bay dài sang Mỹ tham dự Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2021
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Ca sĩ Thu Thủy hạnh phúc vui đùa cùng chồng và con gái tại thành phố biển Đà Nẵng
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Đôi vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm cực ngầu, khoe hạnh phúc vô cùng hài hước: '30 năm nữa mình lại nằm chụp tư thế này nữa nhe! Lúc đó, anh còn tóc để chia 2 mái hông anh'
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Đoan Trang trải lòng về quá trình cách ly của gia đình tại Singapore: 'Test Covid lần cuối trong chuỗi hành trình cách ly! Cầu mong mọi điều tốt đẹp! Thương Sol của ba mẹ tinh thần luôn vững vàng, mạnh mẽ, sẵn sàng đối đầu!'
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'Thỏ đen' của Running Man Việt Nam - ca sĩ Ngô Kiến Huy hài hước khoe ảnh chụp căn cước công dân mới của mình
Sao Việt 24h: Ca sĩ Phi Nhung khoe nhan sắc 'lão hóa ngược', gia đình Đoan Trang kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị kết thúc cách ly tại nước ngoài - Ảnh 7
Diễn viên Chi Bảo rất mực chiều vợ, được vợ khen nở mũi: 'Nghỉ lễ ở nhà mặt tròn xoe như cái đĩa. May mà có anh chồng tâm lý, mỗi ngày cho lượn đường 1 tiếng để giải ngố'

Sao Việt 24h: Ca sĩ Phi Nhung khoe nhan sắc 'lão hóa ngược', gia đình Đoan Trang kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị kết thúc cách ly tại nước ngoài - Ảnh 8

Nghệ sĩ Tự Long thảnh thơi và nhắc nhở mọi người l

uôn an toàn trong mùa dịch: 'Hãy trân trọng những phút giây bình yên bên người thân và gia đình, nhất là trong lần Covid này bởi nó khiến ta hoang mang khó tả'

Ảnh: FBNV

Sao Việt có loạt cách diện áo hai dây đẹp từ đi biển đến dạo phố mà trông chẳng phô phang

Sao Việt có loạt cách diện áo hai dây đẹp từ đi biển đến dạo phố mà trông chẳng phô phang

Muốn ăn đậm điểm thời trang khi diện áo hai dây, chị em rất nên học hỏi các mỹ nhân Việt.

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