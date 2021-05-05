Sao Việt 24h: Ca sĩ Phi Nhung khoe nhan sắc 'lão hóa ngược', gia đình Đoan Trang kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị kết thúc cách ly tại nước ngoài

Cùng điểm qua những hoạt động của Sao Việt trong 24 giờ qua như thế nào nhé!
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Dưới đây là những hoạt động nổi bật của sao Việt trong 24h qua.
Nghệ sĩ Tự Long thảnh thơi và nhắc nhở mọi người l
uôn an toàn trong mùa dịch: 'Hãy trân trọng những phút giây bình yên bên người thân và gia đình, nhất là trong lần Covid này bởi nó khiến ta hoang mang khó tả'
Ảnh: FBNV