Kết quả Chung kết Euro 2020: 'Tam sư' dẫn trước ở phút thứ 2 nhưng thua đau đớn trên chấm phạt đền

Tin tức giải trí 12/07/2021 06:13

Dù dẫn trước ở phút thứ 2 và cả trên chấm phạt đền tuy nhiên đội tuyển Anh đã để thua đáng tiếc trước Ý trên chấm phạt đền trong trận chung kết Euro 2020.

Ngày 12/7, trận chung kết Euro 2020 đã diễn ra giữa Anh và Ý trên sân Wembley vào lúc 2 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Khi các khán giả ngồi chưa ấm chỗ, tỷ số đã bất ngờ được mở. Vào phút thứ 2, Trippier có đường căng ngang thuận lợi bên phía cánh phải. Bóng đến vị trí của Shaw và cầu thủ sinh năm 1995 không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới Donnarumma. 

Dẫn trước 1-0, đội tuyển Anh chủ động chơi chắc bên phần sân nhà. Điều này giúp 'Tam sư' cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, Immobile cùng các đồng đội lại làm không tốt ở những tình huống quyết định và để cơ hội trôi qua. 

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Anh vươn lên dẫn trước ở phút thứ 2 

Sau đó, một pha bóng tốt của Ý đến ở phút 34 sau tình huống đột phá của Chiesa ở phút 34. Đáng tiếc, cú sút xa từ số 14 lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Lúc này đội tuyển Anh chơi chậm hơn để giữ an toàn cho khung thành của mình. Họ chỉ sút một quả duy nhất trong hiệp đầu tiên, lập tức có được bàn thắng.

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Một pha tranh chấp bóng trong trận đấu - Ảnh: UEFA

Trong khi 'Tam sư' thụ động thì trong hiệp 2 Ý vẫn là đội chơi chủ động hơn. Dù vậy, mặt trận tấn công của Ý trở nên khởi sắc khi cầu thủ chơi mờ nhạt Immobile được rút ra nghỉ. Cơ hội bắt đầu đến đều đặn hơn với đội bóng thiên thanh nhưng lần lượt Insigne lẫn Chiesa không tận dụng thành công. Dù vậy, tuyển Ý không phải hối tiếc lâu. Phút 67, một tình huống hỗn loạn trong vòng cấm Anh và Bonucci có mặt kịp thời gỡ hòa 1-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng sau 90 phút, đồng nghĩa đôi bên phải bước vào hiệp phụ.

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Tuy nhiên các cầu thủ đội tuyển Ý đã gở hòa ngay sau đó 

Bước vào hiệp phụ, đôi bên đều thi đấu chắc chắn và không có tình huống dứt điểm thực sự đáng chú ý. Sau 120 phút bất phân thắng bại, tuyển Anh và Ý buộc phải bước vào loạt luân lưu. Trên loạt 11m, áp lực khiến các cầu thủ liên tục đá hỏng. Thủ môn Donnarumma hóa người hùng với 3 tình huống cản phá 11m thành công. Ý chỉ đá trượt 2 quả và thắng với tỷ số 3-2 chung cuộc. Người Anh thêm một lần ôm hận tên loạt 11m, chưa thể có lần đầu lên ngôi tại Euro.

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Chiếc cúp đã khắc tên đội tuyển Ý - Ảnh: Chụp màn hình

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