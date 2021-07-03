Chuyện khó hiểu mùa Euro: Cầu thủ điển trai Italy bóp cổ, thi nhau 'lột quần' tặng fan sau chiến thắng tưng bừng trước đối thủ

Mùa Euro 2020 đã chứng kiến một pha lột quần ăn mừng khó hiểu của các cầu thủ đến từ Italy.
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Mùa Euro 2020 diễn ra hết sức tưng bừng dù dịch Covid-19 vẫn đang hết sức phức tạp. Dưới đây là những pha ăn mừng có một không hai đi vào lòng người trong trận cầu của đội tuyển Italy:
Đội hình thi đấu trong trận vừa qua:
Bỉ: Courtois - Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen - Meunier (Chadli 69) (Praet 73), Witsel, Tielemans (Mertens 69), T Hazard - De Bruyne, Lukak
u, Doku
Italy: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (Emerson 79) - Barella, Jorginho, Verratti (Cristante 74) - Chiesa (Toloi 90), Immobile (Belotti 74), Insigne (Berardi 79)