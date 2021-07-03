Chuyện khó hiểu mùa Euro: Cầu thủ điển trai Italy bóp cổ, thi nhau 'lột quần' tặng fan sau chiến thắng tưng bừng trước đối thủ

Tin tức giải trí 03/07/2021 10:05

Mùa Euro 2020 đã chứng kiến một pha lột quần ăn mừng khó hiểu của các cầu thủ đến từ Italy.

Mùa Euro 2020 diễn ra hết sức tưng bừng dù dịch Covid-19 vẫn đang hết sức phức tạp. Dưới đây là những pha ăn mừng có một không hai đi vào lòng người trong trận cầu của đội tuyển Italy:

Chuyện khó hiểu mùa Euro: Cầu thủ điển trai Italy bóp cổ, thi nhau 'lột quần' tặng fan sau chiến thắng tưng bừng trước đối thủ - Ảnh 1
Italy hạ Bỉ với tỷ số 2-1 - Ảnh: Reuters
Euro 1
Hai bàn thắng tưng bừng của Italy được ghi do công của Barella và Insigne, trong khi Lukaku ghi bàn thắng duy nhất cho Bỉ - Ảnh: Internet
Euro 2
Italy sẽ gặp Tây Ban Nha ở vòng bán kết tiếp theo - Ảnh: Getty Images
Euro 3
Các cầu thủ nhanh chóng chạy đến khán đài ăn mừng cùng CĐV của nước nhà - Ảnh: Getty Images
Euro 5
Những cái ôm tình cảm của cầu thủ đội tuyển Italy dành cho CĐV sau trận đấu - Ảnh: Getty Images
Euro 6
Do hâm mộ quá mức nên nhiều CĐV đã lột áo cầu thủ để làm kỉ niệm - Ảnh: Getty Images
Euro 7
 Bonucci bị fan lột áo sau trận đấu sát khu vực khán đài - Ảnh: Getty Images
Euro 8
Một cầu thủ khác nhiệt tình ném áo lên khán đài tặng fan của mình - Ảnh: Getty Images
Euro 9
Belotti lột cả quần để tặng các CĐV khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc - - Ảnh: Getty Images
Euro 10
Di Lorenzo cũng tặng fan một chiếc quần sau trận đấu - - Ảnh: Getty Images
Euro 11
Một cầu thủ khác ôm hôn bạn gái thắm thiết - Ảnh: Getty Images
Euro 12
Bonucci bóp cổ đàn em sau chiến thắng tưng bừng trước Bỉ - Ảnh: Getty Images

Đội hình thi đấu trong trận vừa qua: 

Bỉ: Courtois - Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen - Meunier (Chadli 69) (Praet 73), Witsel, Tielemans (Mertens 69), T Hazard - De Bruyne, Lukak

u, Doku

Italy: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (Emerson 79) - Barella, Jorginho, Verratti (Cristante 74) - Chiesa (Toloi 90), Immobile (Belotti 74), Insigne (Berardi 79)

Cực sốc: Gần 2.000 người nhiễm Covid-19 đi xem Euro 2020/2021

Cực sốc: Gần 2.000 người nhiễm Covid-19 đi xem Euro 2020/2021

Cơ quan Y tế Scotland đã thông báo có 2.000 người đi xem Euro trong mùa giải năm nay.

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