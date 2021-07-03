Chuyện khó hiểu mùa Euro: Cầu thủ điển trai Italy bóp cổ, thi nhau 'lột quần' tặng fan sau chiến thắng tưng bừng trước đối thủ

Mùa Euro 2020 diễn ra hết sức tưng bừng dù dịch Covid-19 vẫn đang hết sức phức tạp. Dưới đây là những pha ăn mừng có một không hai đi vào lòng người trong trận cầu của đội tuyển Italy:

Italy hạ Bỉ với tỷ số 2-1 - Ảnh: Reuters

Hai bàn thắng tưng bừng của Italy được ghi do công của Barella và Insigne, trong khi Lukaku ghi bàn thắng duy nhất cho Bỉ - Ảnh: Internet

Italy sẽ gặp Tây Ban Nha ở vòng bán kết tiếp theo - Ảnh: Getty Images

Các cầu thủ nhanh chóng chạy đến khán đài ăn mừng cùng CĐV của nước nhà - Ảnh: Getty Images

Những cái ôm tình cảm của cầu thủ đội tuyển Italy dành cho CĐV sau trận đấu - Ảnh: Getty Images

Do hâm mộ quá mức nên nhiều CĐV đã lột áo cầu thủ để làm kỉ niệm - Ảnh: Getty Images

Bonucci bị fan lột áo sau trận đấu sát khu vực khán đài - Ảnh: Getty Images

Một cầu thủ khác nhiệt tình ném áo lên khán đài tặng fan của mình - Ảnh: Getty Images

Belotti lột cả quần để tặng các CĐV khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc - - Ảnh: Getty Images

Di Lorenzo cũng tặng fan một chiếc quần sau trận đấu - - Ảnh: Getty Images

Một cầu thủ khác ôm hôn bạn gái thắm thiết - Ảnh: Getty Images

Bonucci bóp cổ đàn em sau chiến thắng tưng bừng trước Bỉ - Ảnh: Getty Images

Đội hình thi đấu trong trận vừa qua: