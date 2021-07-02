Nữ phụ hồ bị đòi hỏi ‘phải còn trinh’ trên show hẹn hò: 'Tôi hơi chạnh lòng, anh có mấy mối tình rồi, tôi không chê thì thôi chứ'

Tin tức giải trí 02/07/2021 11:15

Sau khi gây xôn xao trong show Hẹn Ăn Trưa, nữ chính của chương trình đã khiến khán giả xót thương khi có gia cảnh hết sức bi thương.

Các chương trình hẹn hò trên sóng truyền hình gần đây luôn gây tranh cãi. Sau vụ cô gái xin bạn trai 500 triệu để làm quy chuẩn tuyển bạn trai thì mới đây một người đàn ông U40 cũng kém duyên khi mang trinh tiết ra làm thước đo tuyển bạn gái trong show Hẹn Ăn Trưa. Sau khi lên sóng, nam chính Nguyễn Văn Lộc nhận khá nhiều lời chỉ trích, tuy nhiên trái lại thì đàng gái là chị Kim Bửu lại nhận được nhiều cái nhìn tích cực từ khán giả. Thậm chí có người còn khen chị khá duyên và chúc chị mau tìm được bến đỗ trong tương lai.

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Trong show Hẹn Ăn Trưa, Kim Bửu và Văn Lộc tỏ ra khá ngượng ngùng khi chạm mặt - Ảnh: Chụp từ clip

Tuy nhiên ít ai biết hoàn cảnh gia đình chị hết sức éo le. Chị chia sẻ rằng ngay khi sinh ra thì mẹ chị đã mất, ba của Kim Bửu cũng rời xa thế giới 9 tháng sau đó. Sau đó không lâu thì các anh của cô cũng mất khi ngoài vừa ngoài 30.

Cô còn chia sẻ về quá khứ từng đi phụ hồ của mình trên Pháp Luật và Bạn Đọc. Lúc anh trai cô còn sống cô cũng từng cho tiền các anh của mình. Do công việc bụi bặm và chân tay nên Kim Bửu phải cắt tóc như con trai và tướng tá cũng có phần hơi… menly.

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Kim Bửu bật mí do công việc phụ hồ nên cô để tóc giống đàn ông cho gọn gàng - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Ngoài ra khi chia sẻ về ngoại hình tròn trĩnh của mình cô cho biết bản thân từng nhịn đói nên có bao nhiêu thức ăn cũng sẽ ăn hết. Ngoài ra Kim Bửu còn khiến khán giả xót xa khi cho rằng mình sống đến ngày hôm nay là để “trả nợ”, khi trả xong cô sẽ về đoàn tụ với gia đình.

Khi được hỏi cảm nghĩ thế nào về việc đàng trai đòi hỏi trinh tiết khi hẹn hò, Bửu Lộc đã chia sẻ trên Pháp Luật và Bạn Đọc rằng: “Lúc mới tham gia xong cũng buồn chút xíu, họ nói vậy tôi cũng hơi chạnh lòng. Tại khi tôi đi, tôi chỉ muốn kiếm được chồng. Cũng nghĩ anh này có mấy mối tình rồi thì sẽ không chê tôi, tôi không chê họ thì thôi chứ. Đâu ai biết họ nghĩ gì, cần những gì đâu. Cuộc sống của tôi bây giờ tay làm hàm nhai nên cũng không quan tâm nhiều lắm. Ai thương ai yêu thì tôi ráp lại còn không thì thôi”.

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Sau chương trình nhiều khán giả cho rằng cô gái khá có duyên và hy vọng Kim Bửu sẽ mau chóng tìm được nửa kia của mình - Ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ về công việc của bản thân hiện tại, cô cho biết mình vẫn chạy xe và vẫn giữ thói quen ăn uống hàng ngày: “Giờ tôi vẫn chạy xe, vẫn nấu cơm một mình. Mỗi ngày nấu xong đều cúng cơm ba mẹ rồi mới ăn. Hôm nào chạy xe may mắn thì được 300 - 400 ngàn, hôm nào không may thì có 200 - 300 ngàn, có hôm còn có trăm mấy thôi. Tôi mua miếng thịt miếng rau rồi nấu. Nồi cơm với nồi canh 7 ngàn, miếng thịt 50 ngàn ăn được 2-3 bữa lận. Dịch mà, tôi gói ghém thôi chứ ăn sang nữa tiền đâu chịu nổi”.

Chân dung người đàn ông trung niên sỗ sàng đòi bạn gái còn 'ngàn vàng' trên sóng truyền hình khiến cư dân mạng bất bình

Chân dung người đàn ông trung niên sỗ sàng đòi bạn gái còn 'ngàn vàng' trên sóng truyền hình khiến cư dân mạng bất bình

Thái độ kém duyên và châm ngôn đòi bạn gái phải còn "ngàn vàng" của người đàn ông trung niên trên show hẹn hò khiến khán giả khó chịu.

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