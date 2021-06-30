Ngợp với dàn siêu xe BMW, Porsche tiền tỷ ‘sáng choang’ đón các cầu thủ Việt Nam sau 14 ngày cách ly Covid-19

Sau khi chuẩn bị rời khu cách ly, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã được gia đình, người thân chào đón trên những chiếc siêu xe tiền tỷ.
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Sau khi tạo nên lịch sử giúp Việt Nam lần đầu tiên vào vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, các cầu thủ Việt Nam đã về nước trong sự hân hoan của khán giả hâm mộ bóng đá quê nhà. Tuy nhiên vì giữ an toàn và đảm bảo sức khỏe, các cầu thủ phải tham gia cách ly 14 ngày tại khách sạn ở quận 7, TP.HCM. Sáng nay các cầu thủ cũng đã hoàn thành việc cách ly và chuẩn bị ra về.
Ngay khi đón thông tin các cầu thủ sẽ chuẩn bị rời khách sạn rất nhiều bạn trẻ đã tập trung bên ngoài sân để được tận mắt ngắm các thần tượng của mình. Tiến Linh là cầu thủ ra bên ngoài sớm nhất. Trong lúc di chuyển anh còn va phải HLV Park Hang Seo và cả hai đã dành cho nhau một hành động cực kỳ đáng yêu. Bên ngoài các nhân viên tranh thủ xịt khuẩn để đảm bảo an toàn.
Tiếp theo là cầu thủ Văn Đức cũng rời khách sạn, sau đó đến Tuấn Anh và Công Phượng được đón bằng một chiếc BMW màu đỏ cực kỳ sang trọng.
Điều đáng chú ý nhất là trong lúc chờ đến giờ bay, một người đàn ông đã lái chiếc Porsche tiền tỷ đến gặp Đức Chinh và Quang Hải. Được biết đây là một người anh thân thiết của cả hai.
Sau đó không lâu, một chiếc xe buýt đã đến đón các cầu thủ còn lại ra sân bay. Sau 14 ngày cách ly an toàn, các cầu thủ đã tập trung ngay dưới sảnh chụp một bức ảnh kỷ niệm và về nhà cùng với gia đình và người thân đang đợi sẵn.
Ngoài xuất sắc vào vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á đội tuyển Việt Nam trước đó từng giành HCV SEA Games 30, Á quân châu Á, vào tứ kết Asian Cup 2019.