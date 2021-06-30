Ngợp với dàn siêu xe BMW, Porsche tiền tỷ ‘sáng choang’ đón các cầu thủ Việt Nam sau 14 ngày cách ly Covid-19

Sau khi tạo nên lịch sử giúp Việt Nam lần đầu tiên vào vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, các cầu thủ Việt Nam đã về nước trong sự hân hoan của khán giả hâm mộ bóng đá quê nhà. Tuy nhiên vì giữ an toàn và đảm bảo sức khỏe, các cầu thủ phải tham gia cách ly 14 ngày tại khách sạn ở quận 7, TP.HCM. Sáng nay các cầu thủ cũng đã hoàn thành việc cách ly và chuẩn bị ra về.

Dù thua trước UAE nhưng Việt Nam vẫn xuất sắc vào vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á - Ảnh: Lao Động

Ngay khi đón thông tin các cầu thủ sẽ chuẩn bị rời khách sạn rất nhiều bạn trẻ đã tập trung bên ngoài sân để được tận mắt ngắm các thần tượng của mình. Tiến Linh là cầu thủ ra bên ngoài sớm nhất. Trong lúc di chuyển anh còn va phải HLV Park Hang Seo và cả hai đã dành cho nhau một hành động cực kỳ đáng yêu. Bên ngoài các nhân viên tranh thủ xịt khuẩn để đảm bảo an toàn.