'Biệt phủ’ 3 tầng ‘siêu to hơi khổng lồ’ ở Phú Thọ của 'đại gia ngầm' tuyển Việt Nam khiến fan mắt tròn mắt dẹt

Từng hứa với người bố đã mất sẽ xây một căn nhà khang trang cho gia đình, đến nay, Hà Đức Chinh đã làm được, thậm chí còn… to như biệt phủ.
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Đội tuyển Việt Nam không những có những lứa cầu thủ xuất sắc mà còn "giàu ngầm", sở hữu nhà cửa khang trang khi tuổi đời còn khá trẻ. Các cầu thủ Đức Chinh, Quế Ngọc Hải, Quang Hải đều tự xây cho mình những căn nhà theo phong cách riêng. Đáng chú ý nhất chính là căn “biệt phủ” 3 tầng của cầu thủ Hà Đức Chinh tọa lạc tại quê nhà Tân Sơn, Phú Thọ.
Hà Đức Chinh xây dựng căn nhà này sau khi trở về từ Thường Châu Trung Quốc với ngôi vị Á quân châu Á và hoàn thành vào dịp Tết 2019. Thời gian trước, gia đình của anh sinh hoạt trong một ngôi nhà khá nhỏ và đơn sơ. Cũng chính tại vị trí cũ, Đức Chinh đã xây một tổ ấm mới cho các thành viên trong gia đình. Anh cũng hoàn thành tâm nguyện trước khi mất của bố như đã hứa trước đó.
Căn nhà được trang trí với phong cách đơn giản và chứa nhiều tiện ích. Phòng khách và nhà bếp được bố trí ở tầng 1. Nổi bậc nhất là chiếc tủ trưng bày nhiều giấy khen và huy chương kèm quà của người hâm mộ dành tặng cho chàng cầu thủ sinh năm 1997.
Trên tầng 2 là phòng của anh và mẹ. Đức Chinh không quá cầu kỳ trang trí cho căn phòng của mình vì anh phải thi đấu xa nhà. Phòng ngủ khác và phòng thờ được đặt tại tầng 3. Bên cạnh đó anh còn bố trí một phòng tập thể thao để rèn luyện sức khỏe mỗi khi rảnh rỗi.
Đức Chinh còn xây dựng một khu chuồng trại chăn nuôi có thể nhìn từ mặt ngoài tầng 2-3 của căn nhà. Ngoài ra từ đây còn có thể quan sát trọn cảnh đẹp thanh bình của những cánh đồng lúa mơn mởn.
Được biết ngôi nhà và nội thất là số tiền gần 2 tỷ đồng anh dành dụm sau bao năm thi đấu bóng đá cộng với tiền thưởng từ chức vô địch AFF Cup 2018. Các đồng nghiệp của Hà Đức Chinh từng khen nhà anh đẹp như “biệt phủ” hay “nhà to nhất huyện”. Là cầu thủ lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nên anh hoàn toàn có thể tự hào khi xây được cho gia đình căn nhà khang trang vào tuổi 24.
Ảnh: Tổng hợp