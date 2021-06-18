CĐV Trung Quốc 'e ngại' thầy trò HLV Park Hang Seo: 'Việt Nam đã không như xưa. Dù chỉ xếp nhì bảng nhưng họ vẫn rất mạnh'

Tin tức giải trí 18/06/2021 21:55

Truyền thông Trung Quốc hi vọng đội tuyển Trung Quốc có thể gặp Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 để "lấy lại danh dự" sau trận thua trong quá khứ.

Sau khi FIFA đưa ra bảng xếp hạng đặc biệt cho các đội tuyển châu Á để tiến hành bốc thăm chia bảng ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 thì báo chí Trung Quốc rất hi vọng đội tuyển Trung Quốc sẽ nằm cùng bảng với Việt Nam.

Trang Sina Sports cho biết, đội tuyển của HLV Park Hang Seo là một trong 2 đội có thứ hạng thấp nhất ở top 12 và đặc biệt các đội tuyển trẻ Việt Nam từng có các giải đấu trong quá khứ thắng các đội trẻ Trung Quốc nên họ muốn gặp mặt để lấy lại danh dự.

Trang Sohu.com cũng hi vọng rằng Trung Quốc sẽ được gặp Việt Nam khi viết: "Nhiều người mong rằng đội tuyển quốc gia sẽ có trận đấu với Việt Nam trong top 12! Cần lưu ý rằng, tuyển trẻ quốc gia của chúng ta đã thực sự thất bại trước Việt Nam, nếu không đánh bại đội bóng này bây giờ thì có lẽ cơ hội sẽ còn ít hơn trong tương lai?".

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Đội tuyển Trung Quốc muốn 'đòi nợ' thầy trò HLV Park Hang Seo - Ảnh: Sohu

Truyền thông Trung Quốc cũng không xem nhẹ Việt Nam khi đánh giá: "Bóng đá Việt Nam xếp hạng 172 thế giới năm 2006. Tuy nhiên sau khi rút kinh nghiệm, Việt Nam bắt đầu chú trọng đến công tác đào tạo trẻ và nhanh chóng tiến bộ. Đặc biệt trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam tiến bộ rất rõ rệt, đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam lọt vào top 12 và nhìn thấy cơ hội dự World Cup".

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Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc cho rằng Việt Nam đã không còn như xưa - Ảnh: Internet

Chia sẻ với tờ Sports Weekly, cựu tuyển thủ Trung Quốc Li Weifeng cũng cho rằng Việt Nam là một trong những đối thủ mạnh: "Mỗi đối thủ mà Trung Quốc phải gặp ở top 12 đều rất mạnh như Nhật, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran, Iraq và Việt Nam (đội lần đầu tiên góp mặt). Những đối thủ này vừa là thách thức, vừa là cơ hội cho chúng ta. Toàn đội sẽ vận hành tốt và xây dựng một đội quân sắt đá thực sự để chuẩn bị chiến đấu".

Các Topic trên mạng của fan bóng đá Trung Quốc cũng đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam. CĐV Linke-007 viết bình luận trên trang Sina Sports: "Nếu là trước đây Trung Quốc có thể đánh bại Việt Nam chỉ với một cái húc đầu nhưng giờ họ rất mạnh".

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Trên bảng xếp hạng của FIFA đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 13 sau Trung Quốc - Ảnh: Internet

CĐV nankci viết: "Việt Nam đã không phải như xưa. Dù họ chỉ xếp nhì bảng nhưng họ vẫn rất mạnh mẽ. Nhìn chung tất cả các đối thủ ở vòng này đều rất mạnh".

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Từ khóa:   Việt Nam UAE world cup 2022 World Cup 2022 châu Á

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