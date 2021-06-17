Bùi Tiến Dũng 'quên' chúc mừng tuyển Việt Nam, anti-fan bới móc: 'Chắc lo đi đóng quảng cáo... khoe siêu xe chục tỷ...'

Điều đáng chú ý là sau bao nỗ lực xuất sắc của các cầu thủ thì cái tên Tấn Trường được khán giả dành nhiều lời khen có cánh. Chính điều này đã vô tình bị một số cư dân mạng “đào” lại quá khứ vàng son của thủ môn Bùi Tiến Dũng .

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành tấm vé bước vào lòng loại tiếp theo của World Cup 2022. Hôm nay, 17/6 đội tuyển Việt Nam đã chính thức về nước trong sự hân hoan của người hâm mộ nước nhà.

Lần gần đây nhất, Bùi Tiến Dũng được HLV Park Hang Seo triệu tập cho giải đấu SEA Games 30. Tuy nhiên những sai lầm đã khiến anh vụt mất vị trí vào tay Văn Toản. Từ đó cho đến nay, Bùi Tiến Dũng cũng ít xuất hiện trên sân cỏ trong các giải đấu lớn.

Cư dân mạng cảm thấy khó chịu khi anh không hề chúc mừng ĐTVN - Ảnh: Chụp màn hình

Chính điều này khiến một số cư dân mạng quá khích tràn vào trang cá nhân của anh để lại nhiều bình luận khá chói tai và khó nghe. Những bài đăng của anh cũng nhận vô số những lời nhận xét xưng "mày-tao" khá nhạy cảm.

Cụ thể, khán giả thắc mắc tại sao thủ môn Bùi Tiến Dũng không có đến một lời chúc sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, thậm chí một lời động viên chân thành cho những người từng là đồng đội của mình cũng không thấy anh viết lên trang cá nhân. Đa số lên tiếng cho rằng vì lối sống xa hoa, chuyện tình cảm kéo dài với hot girl nóng bỏng trên mặt báo nên anh đã bỏ quên chuyên môn. Một số đặt nghi vấn cho thủ thành đang tập trung lo kinh doanh thời trang thì thành tích thi đấu bóng đá chưa có gì thật sự nổi bật. Số khác thì phát hiện anh không còn nhận được nhiều bình luận của các cầu thủ thân thiết trong đội. Nhiều người lại tiếc nuối về quá khứ vàng son của nam thủ môn điển trai.

Thủ thành thường xuyên xuất hiện bên siêu xe và bạn gái người nước ngoài - Ảnh: Internet

Hình ảnh Bùi Tiến Dũng đi tập bằng siêu xe 24 tỷ đồng - Ảnh: Zing

Hiện tại Bùi Tiến Dũng vẫn giữ im lặng và chưa có phát biểu gì thêm về vấn đề này.