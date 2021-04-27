Bạn gái Bùi Tiến Dũng lọt ‘mắt xanh’ Ngọc Trinh, được khen xinh như thiên thần với hình thể nóng bỏng, nuột nà và quyến rũ

Mới đây, thông tin Dianka Zakhidova xuất hiện tại buổi casting của ông bầu Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh gây xôn xao mạng xã hội. Cô nàng sở hữu chiều cao khủng 1m73 cùng số đo 3 vòng là 81-65-94 cm. Không chỉ có kinh nghiệm làm người mẫu, người đẹp sinh năm 2000 còn được chú ý khi là bạn gái của cầu thủ Bùi Tiến Dũng.

Hình ảnh đầy cuốn hút của bạn gái Bùi Tiến Dũng trong đêm casting - Ảnh: Internet

Dianka tự tin thả dáng trong cuộc thi do Vũ Khắc Tiệp tổ chức - Ảnh: Internet

Cô nàng WAGs ngoại quốc này đã khiến cả cõi mạng "đứng ngồi không yên" vì vẻ đẹp tựa thiên thần. Ngoài thân hình nóng bỏng cực kỳ "bốc lửa" thì Dianka còn sở hữu khuôn mặt xinh xắn, góc cạnh với đôi mắt xanh trong veo.