Bạn gái Bùi Tiến Dũng lọt ‘mắt xanh’ Ngọc Trinh, được khen xinh như thiên thần với hình thể nóng bỏng, nuột nà và quyến rũ

Hậu trường 27/04/2021 11:17

Trong buổi casting thiên thần cho sự kiện biểu diễn thời trang mới của Vũ Khắc Tiệp, bạn gái nam cầu thủ đình đám Bùi Tiến Dũng đã gây được sự chú ý bởi thân hình nóng bỏng, đôi chân dài miên man cùng thần thái không phải dạng vừa.

Mới đây, thông tin Dianka Zakhidova xuất hiện tại buổi casting của ông bầu Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh gây xôn xao mạng xã hội. Cô nàng sở hữu chiều cao khủng 1m73 cùng số đo 3 vòng là 81-65-94 cm. Không chỉ có kinh nghiệm làm người mẫu, người đẹp sinh năm 2000 còn được chú ý khi là bạn gái của cầu thủ Bùi Tiến Dũng.

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Hình ảnh đầy cuốn hút của bạn gái Bùi Tiến Dũng trong đêm casting - Ảnh: Internet
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Dianka tự tin thả dáng trong cuộc thi do Vũ Khắc Tiệp tổ chức - Ảnh: Internet

Cô nàng WAGs ngoại quốc này đã khiến cả cõi mạng "đứng ngồi không yên" vì vẻ đẹp tựa thiên thần. Ngoài thân hình nóng bỏng cực kỳ "bốc lửa" thì Dianka còn sở hữu khuôn mặt xinh xắn, góc cạnh với đôi mắt xanh trong veo.

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Cô nàng WAGs ngoại quốc này đã khiến cả cõi mạng 'đứng ngồi không yên' vì vẻ đẹp tựa thiên thần - Ảnh: FBNV
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Cô nàng sở hữu thân hình nóng bỏng và nhan sắc cuốn hútẢnh: FBNV

Không chỉ nhận được sự yêu thích của cư dân mạng, bạn gái Bùi Tiến Dũng còn được chính ông bầu Vũ Khắc Tiệp đích thân đăng tải những hình ảnh trên trang cá nhân cùng với một vài thí sinh được đánh giá cao khác.

Có thể thấy, nhan sắc và ngoại hình của Dianka nổi bật hẳn so với các đối thủ của cô trong cuộc thi này. Người đẹp Ngọc Trinh cũng có bài viết hết lời khen ngợi Dianka: "Thiên thần đầu tiên Trinh chọn cô bé này nhé".

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Cô nàng hiện đang có một tình yêu đẹp với cầu thủ Bùi Tiến Dũng - Ảnh: FBNV

Trước sự thể hiện xuất sắc và thần thái đỉnh cao trên sàn catwalk, nhiều cư dân mạng cho rằng cô nàng WAG Ukraine sẽ có nhiều cơ hội tỏa sáng hơn trong làng mẫu Việt. Trước khi tham gia casting Dianka cũng đã gây được tiếng vang trong giới nghệ thuật nhờ hình thể "chuẩn không cần chỉnh" của mình.

Bạn gái Tây Dianka khen thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa đẹp trai vừa thông minh

Bạn gái Tây Dianka khen thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa đẹp trai vừa thông minh

Bạn gái Tây - Dianka Zakhidova của thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa có những chia sẻ rất thẳng thắn về bản thân khi chọn Việt Nam làm nơi sinh sống và làm việc. Đặc biệt, cô gây chú ý khi nói về người yêu hiện tại là thủ môn Bùi Tiến Dũng.

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