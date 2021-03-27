Bùi Tiến Dũng lái siêu xe 24 tỷ đồng đến sân tập: 'Đại gia ngầm' Việt Nam là đây chứ đâu!

Hậu trường 27/03/2021 20:25

Mới đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi lái chiếc McLaren 720s Spider màu xanh đến sân tập.

Thủ môn gốc Thanh Hóa khiến người hâm mộ trầm trồ khi những ngày gần đây, anh thường xuyên lái chiếc McLaren 720s Spider màu xanh đến sân tập. Dòng siêu xe này có nguồn gốc từ Anh quốc, một số nguồn tin tiết lộ giá trị của xe khoảng 24 tỷ đồng. Khi được hỏi rằng anh có phải là chủ sở hữu siêu xe này không, Tiến Dũng từ chối trả lời.

Riêng về chiếc McLaren 720s Spider, đây là một trong những mẫu siêu xe thể thao cao cấp mới nhất xuất hiện trong bộ sưu tập siêu xe của thủ môn Tiến Dũng. 

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Siêu xe McLaren 720s do Bùi Tiến Dũng lái đến sân tập những ngày gần đây - Ảnh: Zing News

Trước đó, Bùi Tiến Dũng cũng từng lái các siêu xe như BMW i8 giá 8 tỷ đồng hay Ferrari 488 GTB giá khoảng 15 tỷ đồng. 

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Trước đó Bùi Tiến Dũng cầm lái chiếc BMW i8 hơn 7 tỷ đi tập - Ảnh: Zing News

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Một vài hình ảnh khác về siêu xe mà Dũng từng lái - Ảnh: Internet
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Bùi Tiến Dũng xuất hiện cùng siêu xe Ferrari 488 GTB màu trắng trị giá 15 tỷ - Ảnh: Internet

Được biết, trong 2 vòng đấu gần đây nhất của V.League 2021, thủ môn Tiến Dũng không có tên trong danh sách đăng ký của CLB TP.HCM do dính chấn thương. Anh thường tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để đi du lịch với bạn gái người Ukraine.

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