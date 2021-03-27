Đại gia Đức Huy khoe đồng hồ kim cương mới với 823 viên đá quý, chỉ có 7 chiếc trên thế giới

Tay chơi hàng hiệu Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên vừa tiếp tục chứng minh độ chịu chơi của mình qua chiếc đồng hồ kim cương đắt giá mới tậu.
Ngoài chuyện hôn nhân với "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên, đại gia Đức Huy còn rất biết đến với sự giàu có tột độ. Anh thường xuyên khoe biệt thự, siêu xe, hàng hiệu đắt giá hay những chuyến du lịch sang chảnh trên trang cá nhân của mình.
Mới đây, trên trang cá nhân, đại gia Đức Huy tiếp tục chứng minh độ chịu chơi khi khoe chiếc đồng hồ kim cương vừa tậu: "Siêu phẩm trên thế giới chỉ có 7 chiếc, mừng 'em đẹp' đã về đội nhà". Bài đăng đã khiến dân tình trầm trồ không ngớt.
Được biết đồng hồ mà đại gia Đức Huy mới tậu là RM 71-02 Automatic Tourbillon Talisman phiên bản đá Donna của thương hiệu Richard Mille. Chiếc đồng hồ quý giá được nạm sapphire hồng và vàng, kim cương, spessartite, ruby, opal hồng, hematite. Phiên bản giới hạn hiếm có khó tìm ấy có tổng cộng 823 viên đá, nặng 3,88 carat.
Ngoài "siêu phẩm" mới tậu, chồng cũ Lệ Quyên còn sở hữu một bộ sưu tập đồng hồ kim cương đồ sộ với trị giá lên tới nhiều chục tỷ đồng. Cuộc sống xa hoa của anh luôn khiến thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cánh truyền thông và người hâm mộ.