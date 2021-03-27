Đại gia Đức Huy khoe đồng hồ kim cương mới với 823 viên đá quý, chỉ có 7 chiếc trên thế giới

Ngoài chuyện hôn nhân với "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên, đại gia Đức Huy còn rất biết đến với sự giàu có tột độ. Anh thường xuyên khoe biệt thự, siêu xe, hàng hiệu đắt giá hay những chuyến du lịch sang chảnh trên trang cá nhân của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, đại gia Đức Huy tiếp tục chứng minh độ chịu chơi khi khoe chiếc đồng hồ kim cương vừa tậu: "Siêu phẩm trên thế giới chỉ có 7 chiếc, mừng 'em đẹp' đã về đội nhà". Bài đăng đã khiến dân tình trầm trồ không ngớt.