Một tiền vệ của tuyển Việt Nam có nhiệt độ cơ thể cao bất thường sau khi về từ Dubai

Tin tức giải trí 17/06/2021 20:44

Sau khi về từ Dubai, đội tuyển Việt Nam phải cách ly 7 ngày. Trong quá trình làm thủ tục chuẩn bị cách ly, tiền vệ Nguyễn Hải Long có nhiệt độ cơ thể cao bất thường.

Sau khi xuất sắc vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã về nước và sẽ tiến hành cách ly 7 ngày tại quận 7, TP.HCM để giữ an toàn phòng dịch COVID-19.

Các cầu thủ được kiểm tra sức khỏe và nhiệt độ cơ thể trong quá trình chuẩn bị cách ly. Đáng chú ý, tiền vệ Nguyễn Hải Long đã phải đo thân nhiệt 2 lần do cơ thể có mức nhiệt độ cao hơn người khỏe mạnh bình thường. Được biết, sau ít phút nghỉ ngơi, anh trở lại đo lần 2 và thân nhiệt đã hạ xuống mức cho phép được vào khách sạn cách ly tập trung.

nguyen hai long
Nhiệt độ cơ thể cao nên tiền vệ Nguyễn Hải Long đo thân nhiệt đến 2 lần - Ảnh: Sport5

Theo các nhân viên ở khu cách ly chia sẻ: "Các hành khách vừa đi trên máy bay xuống thường hay bị sốc nhiệt. Do đó, họ sẽ được mời sang một bên để nghỉ ngơi cho ổn định lại. Sau đó nhân viên sẽ tiến hành đo thêm lần 2, nếu nhiệt độ ổn sẽ cho vào. Nếu không ổn sẽ tiếp tục nghỉ ngơi và đo thêm lần 3 và 4 mà vẫn có thân nhiệt cao nhân viên y tế sẽ tiến hành can thiệp".

Hiện tại thông tin trên khiến người hâm mộ bóng đá đang rất lo lắng cho sức khỏe của anh và hi vọng các cầu thủ của chúng ta mau chóng cách ly an toàn để trở lại sân cỏ.

Trước đó, sau trận đấu với UAE, thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhận được thông tin có 3 cầu thủ của đội tuyển Indonesia cùng 1 thành viên trong ban huấn luyện của đội bóng này dương tính với Covid-19. Chưa rõ những trường hợp trên nhiễm virus khi ở UAE, hay gặp phải ở sân bay tại Indonesia nhưng các cầu thủ và thành viên BHL sẽ phải thận trọng trong việc cách ly y tế.

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