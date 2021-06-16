NÓNG: Tuyển Việt Nam được thưởng 8 tỷ đồng, tuy nhiên phải làm điều này ngay khi về nước

Tin tức giải trí 16/06/2021 09:44

Với kỳ tích vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã làm khán giả quê nhà nức lòng và được thưởng nóng 8 tỷ đồng.

Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam ghi tên mình vào lịch sử khi giành tấm vé vào vòng loại cuối của World Cup 2022. Dù chúng ta đã thua UAE với tỷ số 2-3 trong trận cuối cùng ở vòng loại bảng G tuy nhiên khán giả vẫn tự hào khi Việt Nam vào thẳng vòng loại cuối khu vực châu Á với tư cách 5 đội nhì bảng có điểm số tốt nhất.

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Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc khi lần đầu tiên trong lịch sử vào đến vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á - Ảnh: Người lao động

Chủ tịch LĐBD Việt Nam Cao Văn Chóng cho biết, với thành tích này đội tuyển Việt Nam đã được thưởng nóng 1 tỷ đồng từ VFF, tập đoàn Hưng Thịnh thưởng 2 tỉ đồng.

Trong chiến thắng trước Indonesia và Malaysia đội tuyển Việt Nam cũng đã được thưởng 5 tỉ đồng. Đặc biệt, 3 tỷ trong trận thắng Malaysia thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo nhận từ VFF 2 tỷ và 1 tỷ do Ủy ban quản lý vốn Nhà nước kêu gọi các Doanh nghiệp ủng hộ đội tuyển.

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 Các cầu thủ phải cách ly tại khách sạn ở quận 7 sau khi về đến Việt Nam - Ảnh: Sport5

Vào lúc 21 giờ 40 ngày 16/6 (giờ địa phương) đội tuyển Việt Nam sẽ rời UAE và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 7 giờ 30 ngày 17/6. Tất cả các cầu thủ sẽ được cách ly ở một khách sạn tại quận 7 để đảm bảo sức khỏe và giữ an toàn trong việc phòng chống dịch COVID-19.

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Trong trận cầu tối nay giữa tuyển Việt Nam và UAE sẽ có sự góp mặt của BLV Tạ Biên Cương tham gia bình luận.

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Từ khóa:   Việt Nam UAE kết quả Việt Nam UAE Tỷ số Việt Nam UAE

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