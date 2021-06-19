Chỉ còn 5 tháng nữa hợp đồng giữa đội tuyển Việt Nam và ông Park Hang Seo sẽ đáo hạn, thông tin ĐT Ấn Độ muốn chiêu mộ vị HLV người Hàn Quốc này đang khiến khán giả quan tâm.

Nhiều trang thông tin nổi tiếng của Ấn Độ cho biết LĐBĐ của nước này (AIFF) đang lên danh sách các ứng cử viên được họ chuẩn bị mời về để dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong thời gian sắp tới. Điều gây chú ý chính là trong danh sách trên có sự góp mặt của HLV trưởng ĐTQG Việt Nam ông Park Hang Seo.

Thông tin ĐT Ấn Độ muốn mời thầy Park khiến fan bóng đá quan tâm - Ảnh: Internet

Một trang Football India đặt câu hỏi: “Bạn nghĩ như thế nào nếu HLV Park Hang Seo dẫn dắt ĐTQG Ấn Độ?"

Một trang Football India đưa ra câu hỏi với ý định mời vị HLV người Hàn Quốc cho ĐT Ấn Độ khiến người hâm mộ bóng đá quan tâm - Ảnh: Internet

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, rất nhiều người hâm mộ bóng đá Ấn Độ quan tâm trong đó có cả cư dân mạng Việt Nam. Điều này cũng đúng bởi vì chiếc ghế HLV trưởng của ông Stimac chuẩn bị thay đổi trong vài ngày tới.

Dù AIFF đã đầu tư rất nhiều tiền cho ĐTQG Ấn Độ nhưng trong vòng loại World Cup 2022 các cầu thủ chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 và không có cơ hội đi tiếp. Trong khi đó, chỉ còn 5 tháng nữa là hết hợp đồng giữa ông Park Hang Seo với LĐBĐ Việt Nam nên việc ĐT Ấn Độ có ý định mời vị HLV Hàn Quốc này cũng là điều dễ hiểu.

Thời gian qua HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam lập nên những kỳ tích lịch sử - Ảnh: Internet

Thời gian qua vị chiến lược gia người Han Quốc đã tạo nên những thành tích vang dội cho nền bóng đá Việt Nam khi đưa đội tuyển lần đầu tiên vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Có lẽ vì vậy mà các nền bóng đá khác đều quan tâm và mong muốn mời bằng được HLV Park Hang Seo về đội tuyển của mình.

Báo Trung Quốc "chê" ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam không đông đảo và chuyên nghiệp như tuyển Trung Quốc Tờ 163 mới đây đã đưa ra đánh giá tương quan về tuyển Trung Quốc và Việt Nam. Đặc biệt, họ cho rằng ban huấn luyện tuyển Việt Nam (11 người) không thể so sánh sự chuyên nghiệp, hiện đại như tuyển Trung Quốc (25 người).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hlv-park-hang-seo-chi-con-5-thang-hop-dong-tuyen-an-do-muon-cuop-thay-park-tu-tay-viet-nam-409417.html