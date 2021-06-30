Khoảnh khắc khó tin: Cầu thủ Thụy Điển đạp cẳng chân đối thủ Ukraine đến nỗi gãy gấp khúc, nhận thẻ đỏ còn tỏ vẻ 'bất phục'

Tin tức giải trí 30/06/2021 10:52

Trong trận cầu giữa Thụy Điển và Ukraine đã xảy ra tình huống đáng tiếc khi một cầu thủ trên sân xảy ra tình huống bị phạm lỗi gãy chân đến nỗi gấp khúc.

Sau khi xảy ra tình huống phạm lỗi cầu thủ Marcus Danielsson đã nhận một tấm thẻ đỏ cho hành vi đáng trách của mình ở vòng 1/8 Euro 2020.

Euro 1
Đội hình ra sân của hai đội trước đó.
Euro 2
Một pha phạm lỗi ghê rợn của trung vệ mang áo số 24, Marcus Danielsson đối với tiền đạo Artem Besyedin bên phía Ukraine diễn ra ở phút 97 của hiệp phụ thứ nhất giữa Thụy Điển và Ukaraine trong khuôn khổ vòng 1/8 Euro 2020.
Euro 3
Trong một tình huống tranh chấp để ghi bàn, trung vệ bên phía Thụy Điển đã vô tình đá trúng đầu gối phải của cầu thủ đối phương khiến anh này đổ gục xuống sân và tỏ ra cực kỳ đau đớn. Hình ảnh rùng rợn cho thấy cẳng chân của Besyedin như bị bẻ cong
Euro 4
Sau khi tham khảo VAR trọng tài đã dành cho cầu thủ Marcus Danielsson một tấm thẻ đỏ. Ở phút 99 Thụy Điển chỉ còn 9 cầu thủ tham gia thi đấu.
Euro 5
Hai cầu thủ trong một pha tranh chấp bóng trên sân.
Euro 6
Nhiều cầu thủ đã giải thích với trọng tài để bảo vệ Marcus Danielsson nhưng không mấy thuyết phục.
Euro 7
Marcus Danielsson tỏ ra khá thất vọng với quyết định của trọng tài.
Euro 8
Đội tuyển Ukraine đã có những phút thi đấu khá căng thẳng và nghẹt thở.
Euro 9
Cầu thủ nhận pha vào bóng ác ý đã phải rời sân do chấn thương.
Euro 10
Do thiếu vắng một cầu thủ, Thuỵ Điển co cụm phòng ngự để kéo đối thủ vào loạt đá luân lưu nhưng không thành công. Phút 120+1', Zinchenko tạt đẹp cho Artem Dovbyk đánh đầu ghi bàn thắng vàng, đánh dấu tỷ số 2-1 cho Ukraine.
Euro 11
Hạ gục Thụy Điển bằng bàn thắng vàng ở phút 120+1, đội tuyển Ukraine sẽ gặp Anh ở tứ kết. Trận đấu diễn ra lúc 2h sáng ngày 4/7.

 Ảnh: Getty

Nổi điên ném băng đội trưởng sau khi phải dừng bước ở EURO 2020, Ronaldo bị chế giễu có sẵn "2 quả bóng căng tròn" đang chờ ở nhà

Nổi điên ném băng đội trưởng sau khi phải dừng bước ở EURO 2020, Ronaldo bị chế giễu có sẵn "2 quả bóng căng tròn" đang chờ ở nhà

CR7 đã để lại hình ảnh xấu xí sau trận thua 0-1 của Bồ Đào Nha trước Bỉ tại vòng 1/8 Euro 2020.

Xem thêm
Từ khóa:   Thụy Điển Ukraine kết quả Euro kết quả thụy điển ukraine

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43