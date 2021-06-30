Khoảnh khắc khó tin: Cầu thủ Thụy Điển đạp cẳng chân đối thủ Ukraine đến nỗi gãy gấp khúc, nhận thẻ đỏ còn tỏ vẻ 'bất phục'

Trong trận cầu giữa Thụy Điển và Ukraine đã xảy ra tình huống đáng tiếc khi một cầu thủ trên sân xảy ra tình huống bị phạm lỗi gãy chân đến nỗi gấp khúc.
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Sau khi xảy ra tình huống phạm lỗi cầu thủ Marcus Danielsson đã nhận một tấm thẻ đỏ cho hành vi đáng trách của mình ở vòng 1/8 Euro 2020.
Ảnh: Getty