Khoảnh khắc khó tin: Cầu thủ Thụy Điển đạp cẳng chân đối thủ Ukraine đến nỗi gãy gấp khúc, nhận thẻ đỏ còn tỏ vẻ 'bất phục'

Trong trận cầu giữa Thụy Điển và Ukraine đã xảy ra tình huống đáng tiếc khi một cầu thủ trên sân xảy ra tình huống bị phạm lỗi gãy chân đến nỗi gấp khúc.

Sau khi xảy ra tình huống phạm lỗi cầu thủ Marcus Danielsson đã nhận một tấm thẻ đỏ cho hành vi đáng trách của mình ở vòng 1/8 Euro 2020. Đội hình ra sân của hai đội trước đó. Một pha phạm lỗi ghê rợn của trung vệ mang áo số 24, Marcus Danielsson đối với tiền đạo Artem Besyedin bên phía Ukraine diễn ra ở phút 97 của hiệp phụ thứ nhất giữa Thụy Điển và Ukaraine trong khuôn khổ vòng 1/8 Euro 2020. Trong một tình huống tranh chấp để ghi bàn, trung vệ bên phía Thụy Điển đã vô tình đá trúng đầu gối phải của cầu thủ đối phương khiến anh này đổ gục xuống sân và tỏ ra cực kỳ đau đớn. Hình ảnh rùng rợn cho thấy cẳng chân của Besyedin như bị bẻ cong Sau khi tham khảo VAR trọng tài đã dành cho cầu thủ Marcus Danielsson một tấm thẻ đỏ. Ở phút 99 Thụy Điển chỉ còn 9 cầu thủ tham gia thi đấu. Hai cầu thủ trong một pha tranh chấp bóng trên sân. Nhiều cầu thủ đã giải thích với trọng tài để bảo vệ Marcus Danielsson nhưng không mấy thuyết phục. Marcus Danielsson tỏ ra khá thất vọng với quyết định của trọng tài. Đội tuyển Ukraine đã có những phút thi đấu khá căng thẳng và nghẹt thở. Cầu thủ nhận pha vào bóng ác ý đã phải rời sân do chấn thương. Do thiếu vắng một cầu thủ, Thuỵ Điển co cụm phòng ngự để kéo đối thủ vào loạt đá luân lưu nhưng không thành công. Phút 120+1', Zinchenko tạt đẹp cho Artem Dovbyk đánh đầu ghi bàn thắng vàng, đánh dấu tỷ số 2-1 cho Ukraine. Hạ gục Thụy Điển bằng bàn thắng vàng ở phút 120+1, đội tuyển Ukraine sẽ gặp Anh ở tứ kết. Trận đấu diễn ra lúc 2h sáng ngày 4/7. Ảnh: Getty Nổi điên ném băng đội trưởng sau khi phải dừng bước ở EURO 2020, Ronaldo bị chế giễu có sẵn "2 quả bóng căng tròn" đang chờ ở nhà CR7 đã để lại hình ảnh xấu xí sau trận thua 0-1 của Bồ Đào Nha trước Bỉ tại vòng 1/8 Euro 2020. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoanh-khac-kho-tin-cau-thu-thuy-dien-dap-cang-chan-doi-thu-ukraine-den-noi-gay-gap-khuc-nhan-the-do-con-to-ve-bat-phuc-410606.html Theo Đường Nguyên (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoanh-khac-kho-tin-cau-thu-thuy-dien-dap-cang-chan-doi-thu-ukraine-den-noi-gay-gap-khuc-nhan-the-do-con-to-ve-bat-phuc-410606.html