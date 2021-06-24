Trong trận đấu giữa Bỉ và Phần Lan tại vòng loại Euro 2021 mới đây, 1 một cô nàng xinh đẹp như hot girl bất ngờ lao vào sân trong trang phục thiếu vải, gây gián đoạn trận đấu.

Trong đấu giữa Bỉ và Phần Lan tại lượt trận cuối bảng B Euro 2021 đã diễn ra với sự kịch tính cao độ. Dù vậy, với màn tỏa sáng của các siêu sao như De Bruyne và Lukaku, đội tuyển đang xếp hạng nhất trên BXH FIFA vẫn có được chiến thắng phút chót, qua đó kết thúc bảng đấu với ngôi nhất bảng. Theo đó, Bỉ dễ dàng đánh bại Phần Lan 2-0 để duy trì thành tích toàn thắng và đoạt ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, Phần Lan rơi xuống thứ 3 bảng B với 3 điểm và hiệu số bàn thắng thua -2.

Trận đấu giữa Bỉ và Phần Lan không chỉ để lại dấu ấn với những bàn thắng đẹp mà còn gây ấn tượng với một tình huống ngoài dự kiến. Cụ thể, ở những phút cuối hiệp hai, một nữ cổ động viên quá khích đã lao xuống sân khiến đội ngũ chức năng phải can thiệp.

Chiếc áo cắt xẻ, suýt lộ vòng 1 của hot girl này có in dòng chữ và địa chỉ web của 1 loại tiền ảo - Ảnh: Getty

Tuy nhiên, điều đáng nói là cô nàng hot girl này không phải fan cuồng bóng đá của Bỉ hay Phần Lan. Cô đã lên kế hoạch phá đám trận đấu để xuất hiện trên truyền thông, qua đó quảng cáo cho đồng tiền ảo.

Trước sức nóng mà cô nàng tạo ra, một số cầu thủ đã không thể tập trung thi đấu vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, các nhân viên an ninh cũng phải rất nhẹ nhàng đưa cô rời sân trong ánh mắt hiếu kỳ của đám đông.

Ngoài ra, trên tay cô nàng này còn có một chiếc áo sơ mi và 1 thẻ tác nghiệp, nhiều ý kiến cho rằng đây là một kịch bản đã được lên rất kĩ càng chứ không phải là phút quá khích bất chợt. Một án phạt sẽ được đưa ra do hành vi phá hoại trận đấu với mục đích quảng cáo tiền ảo trá hình này.

Ngày mai 24/6, thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến kết thúc cách ly tập trung 7 ngày, chuẩn bị cho lịch thi đấu dày đặc sắp tới Sau khi hoàn thành cách ly tập trung và cách ly theo quy định sau đó, các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam sẽ có lịch trình thi đấu dày đặc từ tháng 9 đến hết năm 2021.

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