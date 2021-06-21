Màn phô diễn tài nghệ của Cr7 đứng trước loạt chỉ trích: Giả vờ, ngu ngốc và 'cái bại' lớn nhất là 'coi thường đối thủ'

Mặc dù là đội mở tỷ số trước, nhưng sau đó, tuyển Bồ Đào Nha bị Đức "hành" cho tơi tả. Lối chơi phòng ngự bộc lộ quá nhiều sơ hở của Seleccao giúp các chân sút chủ nhà thi nhau bắn phá khung thành của thủ môn tội nghiệp Patricio.

Trong trận đấu gặp đội tuyển Đức mới đây, Bồ Đào Nha đã phải nhận tới 4 bàn thua. Thất bại 2-4 khiến đoàn quân của HLV Fernando Santos phải tử chiến với Pháp ở lượt trận cuối để hy vọng giành vé đi tiếp.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cựu tuyển thủ Đức Dietmar Hamann không ngần ngại gọi Ronaldo là "kẻ ngốc", với pha xử lý kỹ thuật biến Antonio Rudiger thành trò hề. Cụ thể, pha bóng diễn ra ở phút 22 của hiệp 1, đón pha phá bóng lên của đồng đội, Ronaldo "cài chết" Mats Hummels, đồng thời tâng bóng nhẹ nhàng qua đầu trung vệ còn lại Antonio Ruediger.

Màn tâng bóng có phần ngạo nghễ của Ronaldl gây sốt MXH - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cựu tiền vệ Hamann lại cho rằng: "Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu ấy hất bóng qua, giả vờ bắt được và đánh gót ngược lại, rồi nhìn sang hướng khác. Tất nhiên đó là một pha xử lý tuyệt vời và chúng ta đều biết Ronaldo thừa sức làm được điều đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ theo một cách nào đó, cậu ấy đang coi thường đối thủ".

Chưa dừng lại ở đó, chân sút của Liverpool nhấn mạnh: "Tỷ số lúc đó đang là 1-0 nghiêng về Bồ Đào Nha và tôi đang ngồi đây trong khi các bạn đều say mê về pha xử lý ấy. Chắc chắn rồi, cậu ấy là người giỏi nhất cùng với Messi. Nhưng bây giờ Ronaldo trông như một kẻ ngốc vậy. Cứ đi hỏi các cầu thủ Đức và họ sẽ cho bạn biết đang nghĩ gì về điều đó. Pha xử lý của Ronaldo như tiếp thêm động lực cho các cầu thủ vậy. Ronaldo đang cố gắng khiêu khích đối thủ ư? Có vẻ như nó đã thất bại vì tuyển Đức bắt đầu màn lội ngược dòng sau pha bóng ấy".

Nhận xét của cựu tuyển thủ có phần hơi gắt tuy nhiên lại khá đúng với tình hình trận đấu giữa Đức và Bồ Đào Nha, vì sau cú "phô diễn" tài nghệ của Cr7, tuyển Bồ đã thua 2-4 và phải đối mặt với Pháp ở lượt trận cuối để hy vọng giành vé đi tiếp.