Coca Cola lật ngược tình thế, có chiêu đáp trả 'cao tay' để lấy lại 90 ngàn tỷ sau cú hất tay của Ronaldo?

Tin tức giải trí 20/06/2021 08:12

Vụ việc Ronaldo "hất tay" 2 chai nước ngọt Coca Cola tiếp tục khiến cư dân mạng dậy sóng sau khi hình ảnh nhãn hàng nước ngọt này tung ra chiêu đáp trả cực gắt được lan truyền trên MXH.

Trong buổi họp báo trước trận Hungary - Bồ Đào Nha, Ronaldo đã có hành động gây chú ý khi gạt bỏ 2 chai nước Coca Cola sang một bên và cầm chai nước khoáng lên hét to "Nước". Theo tờ Marca, hành động tuy nhỏ này đã gây tổn hại vô cùng khổng lồ về mặt kinh tế cho Coca Cola, thậm chí khiến vốn hoá của Coca Cola “bốc hơi" 4 tỉ đô la (hơn 90 ngàn tỷ đồngg) ngay ngày hôm sau do giá trị cổ phiếu giảm.

ronaldo 1
Chai nước lọc không nhãn mác của CR7 khiến Coca-Cola mất 4 tỷ USD

Xoay quanh sự việc này, mới đây, trên mạng xã hội, dân mạng chia sẻ rầm rộ những bức ảnh Coca Cola tung chương trình khuyến mãi chưa từng có. Đó là bức ảnh khi ai mua 2 chai nước ngọt sẽ tặng một chai nước suối. Tưởng là Coca Cola đang "tận dụng" tai tiếng để bật ngược thế cờ, thế nhưng khi tìm hiểu cụ thể, đây chỉ là thành quả photoshop của cư dân mạng dùng để giễu cợt cho hành động "vô phép" trong buổi họp báo của Ronaldo. 

ronaldo 2
Dân mạng thay Coca Cola có hành động đáp trả Ronaldo - Ảnh: Internet

Trước đó, dân mạng Việt Nam cũng chế ra nhiều thông tin gây cười về hành động trên. Đó là bài đăng về việc Ronaldo bị UEFA (liên đoàn bóng đá Châu Âu) phạt 800 USD. Và với khoảng hơn 600.000 USD tiền lương mỗi tuần từ Juventus, con số này chỉ tương đương với 4 phút lương của Rô "giàu". Thực tế, chưa có bất cứ án phạt nào được công bố chính thức và nếu có thì việc phạt Ronaldo cũng nằm trong thẩm quyền của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha.

Sau cú 'hất tay 90 nghìn tỷ' của Ronaldo, UEFA sẽ trừng phạt đội nào để cầu thủ 'nối gót' chân sút Bồ Đào Nha

Sau cú 'hất tay 90 nghìn tỷ' của Ronaldo, UEFA sẽ trừng phạt đội nào để cầu thủ 'nối gót' chân sút Bồ Đào Nha

Hành động gạt nước có gas của nhà tài trợ sang 1 bên trong buổi họp báo của Ronaldo đã khiến Coca Cola chịu tổn thất lên đến 90 nghìn tỷ. Sau màn "ngầu đét" của CR7, UEFA đã ra thông báo sẽ trừng phạt đội nào để cầu thủ "nối gót" anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Ronaldo chọn nước lọc Ronaldo gạt nước có ga của nhà tài trợ UEFA trừng phạt đội tuyển có cầu thủ học theo Ronaldo

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43