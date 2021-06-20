Coca Cola lật ngược tình thế, có chiêu đáp trả 'cao tay' để lấy lại 90 ngàn tỷ sau cú hất tay của Ronaldo?

Vụ việc Ronaldo "hất tay" 2 chai nước ngọt Coca Cola tiếp tục khiến cư dân mạng dậy sóng sau khi hình ảnh nhãn hàng nước ngọt này tung ra chiêu đáp trả cực gắt được lan truyền trên MXH.

Trong buổi họp báo trước trận Hungary - Bồ Đào Nha, Ronaldo đã có hành động gây chú ý khi gạt bỏ 2 chai nước Coca Cola sang một bên và cầm chai nước khoáng lên hét to "Nước". Theo tờ Marca, hành động tuy nhỏ này đã gây tổn hại vô cùng khổng lồ về mặt kinh tế cho Coca Cola, thậm chí khiến vốn hoá của Coca Cola “bốc hơi" 4 tỉ đô la (hơn 90 ngàn tỷ đồngg) ngay ngày hôm sau do giá trị cổ phiếu giảm.

Chai nước lọc không nhãn mác của CR7 khiến Coca-Cola mất 4 tỷ USD

Xoay quanh sự việc này, mới đây, trên mạng xã hội, dân mạng chia sẻ rầm rộ những bức ảnh Coca Cola tung chương trình khuyến mãi chưa từng có. Đó là bức ảnh khi ai mua 2 chai nước ngọt sẽ tặng một chai nước suối. Tưởng là Coca Cola đang "tận dụng" tai tiếng để bật ngược thế cờ, thế nhưng khi tìm hiểu cụ thể, đây chỉ là thành quả photoshop của cư dân mạng dùng để giễu cợt cho hành động "vô phép" trong buổi họp báo của Ronaldo.

Dân mạng thay Coca Cola có hành động đáp trả Ronaldo - Ảnh: Internet

Trước đó, dân mạng Việt Nam cũng chế ra nhiều thông tin gây cười về hành động trên. Đó là bài đăng về việc Ronaldo bị UEFA (liên đoàn bóng đá Châu Âu) phạt 800 USD. Và với khoảng hơn 600.000 USD tiền lương mỗi tuần từ Juventus, con số này chỉ tương đương với 4 phút lương của Rô "giàu". Thực tế, chưa có bất cứ án phạt nào được công bố chính thức và nếu có thì việc phạt Ronaldo cũng nằm trong thẩm quyền của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha.

Sau cú 'hất tay 90 nghìn tỷ' của Ronaldo, UEFA sẽ trừng phạt đội nào để cầu thủ 'nối gót' chân sút Bồ Đào Nha Hành động gạt nước có gas của nhà tài trợ sang 1 bên trong buổi họp báo của Ronaldo đã khiến Coca Cola chịu tổn thất lên đến 90 nghìn tỷ. Sau màn "ngầu đét" của CR7, UEFA đã ra thông báo sẽ trừng phạt đội nào để cầu thủ "nối gót" anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/coca-cola-lat-nguoc-tinh-the-co-chieu-dap-tra-cao-tay-de-lay-lai-90-ngan-ty-sau-cu-hat-tay-cua-ronaldo-409431.html