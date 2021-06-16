Pha 'ngứa tay' gạt nước ngọt của CR7: Công chúng khen ngợi, Coca Cola lại 'méo mặt' vì bốc hơi 90 ngàn tỷ đồng

Tin tức giải trí 16/06/2021 15:26

Hành động phũ phàng gạt hai chai nước ngọt của Cristiano Ronaldo trên bàn họp báo mới đây được nhiều lời khen của công chúng nhưng lại khiến ông lớn Coca Cola 'méo mặt' khi mất trắng 4 tỷ USD.

"Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" Cristiano Ronaldo từ lâu đã nổi tiếng với việc nghiêm khắc rèn luyện bản thân. Thành quả là dù cho đã 36 tuổi, thể lực của anh chàng được đánh giá như những cầu thủ mới 23. Cụ thể, siêu sao người Bồ Đào Nha luôn tuân thủ rất kỹ chế độ ăn uống và anh nói không với tất cả các loại đồ uống có gas hay cồn.

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Cristiano Ronaldo trong buổi họp báo trước trận đấu với Hungary - Ảnh: Internet

Tuy nhiên vì quá nghiêm khắc với bản thân, nhiều khi CR7 cũng làm ra nhiều hành động "khó đỡ". Mới đây, khi tham gia họp báo trước trận Bồ Đào Nha - Hungary ở lượt trận đầu tiên bảng F VCK EURO 2020, nam cầu thủ đã thẳng thừng đẩy những chai nước ngọt Coca Cola ra khỏi khung hình. Được biết, Coca Cola là nhãn hàng tài trợ lớn cho EURO 2020.

Hành động sau đó của Ronaldo càng làm nhiều người bất ngờ hơn. CR7 cầm chai nước lọc trên bàn giơ cao lên và nói: "Hãy uống nước lọc". Hành động của anh là ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhiều người hâm mộ còn gửi lời khen ngợi cho anh vì nếp sống kỷ luật, luôn tuân thủ chế độ ăn uống khắc khe của mình.

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Cristiano Ronaldo gạt các chai Coca Cola sang một bên và khuyên mọi người hãy uống nước lọc - Ảnh: Internet

Được biết, đây không phải là lần đầu Cristiano Ronaldo công khai phản đối sử dụng nước ngọt có gas. Trước đó, anh từng chia sẻ về việc cố gắng tránh để con trai sử dụng nước ngọt. "Thỉnh thoảng con trai tôi uống Coca Cola hoặc Fanta, ăn khoai tây chiên và nó biết tôi không thích điều đó", Ronaldo nói.

Tuy nhiên, hành động không rõ vô tình hay cố ý trong buổi họp báo trên đã gây ra cho Coca Cola một thiệt hại không hề nhỏ. Tờ Marca đưa tin, Ronaldo có lẽ không nhận ra tác động tài chính khổng lồ mà mình sẽ gây ra cho Coca Cola.

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Cổ phiếu của Coca Cola giảm mạnh sau 'hành động nhỏ' của Cristiano Ronaldo - Ảnh: Internet

Theo đó, giá cổ phiếu của Coca Cola nhanh chóng giảm từ 56,10 USD xuống còn 55,22 USD. Tại một thời điểm trong ngày, 1,6% giá trị của công ty đã bị xóa sổ. Dù có chút hồi phục lên 55,44 đô la (39,38 bảng Anh), song tính ra hãng đồ uống này đã bị thiệt hại tới 4 tỷ USD (tương đương 90 ngàn tỷ đồng) sau hành động của CR7.

Ngay sau đó, một phát ngôn viên của Coca Cola đã nhanh chóng đáp trả Ronaldo: "Mỗi người đều có một sở thích và nhu cầu khác nhau, bạn nên tôn trọng người khác". Được biết, Ronaldo cũng từng có thời gian làm đại diện cho Coca Cola và là một tín đồ của loại đồ uống này.

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Cristiano Ronaldo từng là khuôn mặt đại diện của Coca Cola từ nhiều năm trước - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều tên tuổi lớn lại dành lời khen cho siêu sao người Bồ Đào Nha này. Hành động gạt chai nước ngọt sang một bên của anh được Tom Brady, tiền vệ bóng bầu dục lập kỷ lục vô địch Super Bowl, ủng hộ trên Twitter: "Những tay lão làng biết họ đang làm gì".

Caroline Cerny, Giám đốc của Obesity Health Alliance (Liên minh Sức khỏe Béo phì), nói với tờ Telegraph: "Những nhãn hàng đồ ăn vặt trả hàng triệu USD tài trợ cho các sự kiện thể thao nổi tiếng như Euro để duy trì sự chú ý với những sản phẩm không tốt cho sức khoẻ của họ và tạo ra ‘hiệu ứng hào quang’ bằng cách gắn liền chúng với thể thao."

"Thật tuyệt khi thấy một hình mẫu như Cristiano Ronaldo thay Coca Cola bằng nước. Điều này đặt ra ví dụ tích cực cho những fan nhỏ tuổi và tỏ rõ sự khinh thường đối với nỗ lực tiếp thị thô lỗ, gắn liền tên tuổi của anh với một loại đồ uống nhiều đường" - cô nói thêm.

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Từ khóa:   Coca Cola EURO 2020 CR7

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