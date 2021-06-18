Hành động gạt nước có gas của nhà tài trợ sang 1 bên trong buổi họp báo của Ronaldo đã khiến Coca Cola chịu tổn thất lên đến 90 nghìn tỷ. Sau màn "ngầu đét" của CR7, UEFA đã ra thông báo sẽ trừng phạt đội nào để cầu thủ "nối gót" anh.

Sau khi Ronaldo di chuyển nước có gas do nhà tài trợ cung cấp trong cuộc họp báo, Coca Cola đã chịu tổn thất lên tới 90 nghìn tỷ. Ngay sau đó, cầu thủ Pogba của đội tuyển Pháp cũng có hành động tương tự khi di chuyển 2 chai bia ra khỏi khung hình. Hay mới đây nhất, trong cuộc họp báo sau trận Ý vs Thuỵ Sĩ, tiền đạo Locatelli của Ý cũng tự ý di chuyển 2 chai nước ngọt sang một bên.

'Anh 7' khơi màu 'ngầu đét' - Ảnh chụp màn hình

Pogba và Locatelli 'nối gót' theo Ronaldo - Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến loạt hành động "ngẫu hứng" của các tuyển thủ này, trong một tuyên bố mới đây, đại diện Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết: "Chúng tôi nhắc nhở các đội tuyển tham gia Euro 2020 rằng, quan hệ với đối tác là không thể thiếu để tổ chức giải đấu và đảm bảo sự phát triển của bóng đá trên khắp châu Âu, bao gồm cả bóng đá trẻ và bóng đá nữ. Chúng tôi không bao giờ phạt cầu thủ trực tiếp, chúng tôi sẽ làm điều này với các Liên đoàn bóng đá và sau đó họ có thể xem xét liệu có phạt cầu thủ hay không, nhưng chúng tôi sẽ không trực tiếp phạt cầu thủ vào lúc này. Chúng tôi có quy định được các Liên đoàn bóng đá ký vào".

Giám đốc giải đấu Martin Kallen cũng nhấn mạnh đã có động thái nhắc nhở các cầu thủ về nghĩa vụ và trách nhiệm sau hành động "ngẫu hứng" nhưng tổn thất không hề nhỏ này.

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