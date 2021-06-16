Tràn lan 'pha ke' áo 'cú ngã ngàn vàng' của chủ tịch Văn Toàn, chỗ rẻ như cho, chỗ cũng 'Real' nhưng lại đắt hơn cả hàng thật

Sau "cú ngã pen" trở nên cực hot, Văn Toàn đã tranh thủ tung ra chiến lược kinh doanh bằng việc bán mẫu áo có in cú ngã của chính mình kèm dòng chữ "It's Real". Tuy nhiên, ngay lập tức đã xuất hiện hàng nhái tràn ngập MXH và các trang thương mại điện tử với giá chênh lệch đến ngỡ ngàng.

Trong trận đấu gặp tuyển Malaysia, nhờ cú ngã trong vòng cấm của Văn Toàn mà đội tuyển Việt Nam có cơ hội nâng tỷ số 2-1 và giành chiến thắng ở vòng loại World Cup 2022. Sau cú ngã "ngàn vàng" ấy, nhiều điều tiếng đã xuất hiện khiến CĐV Việt Nam phải vào cuộc "giải oan" cho nam cầu thủ. Đối thủ đã đạp gót Văn Toàn khiến anh mất đà, ngã chúi về phía trước - Ảnh chụp màn hình Trước ảnh hưởng của "cú ngã trời cho", Văn Toàn ngay lập tức tranh thủ tung ra thị trường chiến lược kinh doanh với mẫu áo in hình cú "ngã lươn" huyền thoại của chính mình kèm dòng chữ "It's Real" như nhằm khẳng định quyết định của trọng tài là hoàn toàn đúng và bác bỏ ngay cái tên "Lươn Văn Toàn".

Thiết kế áo được xem là đang 'cà khịa' lại những ai cho rằng anh chàng cố ý ngã để hưởng trọn quả pen 'ngon cơm' - Ảnh: Internet Ngay lập tức, mẫu áo đã cháy hàng nhờ tung ra đúng thời điểm. Không những thế, mới đây, trên các trang mạng điện tử bán hàng online cũng bắt đầu chớp thời cơ tung lên những chiếc áo "pha ke" với giá cả lên xuống thất thường. Cụ thể, trong khi áo chính hãng của Văn Toàn được bán với giá 299 nghìn kèm chữ kí Văn Toàn thì những chiếc áo nhái có nơi bán 349 nghìn đắt hơn cả hàng real, có nơi lại bán chỉ khoảng 100 nghìn khiến CĐM hoang mang. Áo rẻ như cho trên các trang bán hàng điện tử - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, khi search từ khóa "áo Văn Toàn ngã" trên các trang bán hàng điện tử, hàng loạt các cửa hàng rao bán với giá chỉ từ 65 nghìn - 180 nghìn.

Trên MXH thì áo lại đắt đến ngỡ ngàng - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, 1 số shop kinh doanh mẫu áo này trên MXH lại bán đắt hơn cả hàng chính hãng từ web bán hàng của nam cầu thủ. Việc chênh lệch giá cả giữa hàng thật và hàng "pha ke" khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang vì rõ ràng muốn mua áo "It's Real" nhưng lại dễ vớ phải hàng giả. Bài đăng đính chính của Fanpage nam cầu thủ - Ảnh chụp màn hình Trước tình hình thật giả lẫn lộn, không biết đâu mà lần, Fanpage bán hàng của "anh Toàn kinh doanh" đã phải lên tiếng đính chính kèm theo thông tin đường link chính xác để đặt mua sản phẩm. Đồng thời, fanpage cũng cảnh báo mọi người nên cẩn trọng trong việc mua mẫu áo này, kẻo mua áo IT’S REAL nhận hàng về lại là áo IT’S FAKE.

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