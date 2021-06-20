Máy bay chở đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước có 2 ca mắc COVID-19

Trong chuyến bay mang số hiệu QH9305 đưa đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước sau vòng loại World Cup 2022, có 2 ca mắc COVID-19.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trong chuyến bay QH9305 đưa đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước sau vòng loại World Cup 2022, có 2 ca mắc COVID-19.

2 ca bệnh mang số BN12854 và BN12855, đi cùng chuyến bay từ UAE về Việt Nam hôm 17/6. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, 2 bệnh nhân kể trên đã được cách ly sau khi nhập cảnh tại Cảng hàng không Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm hôm 19/6, cả hai dương tính với SAR-CoV-2, hiện được điều trị tại bệnh viện phổi Đà Nẵng.

Các cầu thủ làm thủ tục nhập cảnh, mọi người đều mặc áo quần bảo hộ đầy đủ - Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến việc đội tuyển Việt Nam ngồi cùng chuyến bay với 2 bệnh nhân này, trao đổi với Tiền Phong, 1 quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đã nhận được thông tin trên. Theo vị này, 2 hành khách trên ngồi ở khu vực cuối máy bay, ngăn cách với khu vực đội tuyển Việt Nam. Các thành viên đội tuyển Việt Nam cũng đã được tiêm vắc xin COVID-19.

Sau khi quá cảnh Đà Nẵng, đội tuyển Việt Nam bay thẳng về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Được sự chấp thuận của Bộ Y tế, HLV Park Hang-seo và những thành viên tuyển Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin và chỉ phải cách ly tập trung 7 ngày thay vì 21 ngày theo quy định. Tất cả phải thực hiện nghiêm các quy định khác về phòng dịch COVID-19 gồm xét nghiệm PCR, cách ly và theo dõi sức khoẻ tại nơi cư trú sau khi hết thời hạn cách ly tập trung.

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