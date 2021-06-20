Máy bay chở đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước có 2 ca mắc COVID-19

Tin tức giải trí 20/06/2021 16:14

Trong chuyến bay mang số hiệu QH9305 đưa đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước sau vòng loại World Cup 2022, có 2 ca mắc COVID-19.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trong chuyến bay QH9305 đưa đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước sau vòng loại World Cup 2022, có 2 ca mắc COVID-19.

2 ca bệnh mang số BN12854 và BN12855, đi cùng chuyến bay từ UAE về Việt Nam hôm 17/6.  Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, 2 bệnh nhân kể trên đã được cách ly sau khi nhập cảnh tại Cảng hàng không Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm hôm 19/6, cả hai dương tính với SAR-CoV-2, hiện được điều trị tại bệnh viện phổi Đà Nẵng.

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Các cầu thủ làm thủ tục nhập cảnh, mọi người đều mặc áo quần bảo hộ đầy đủ - Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến việc đội tuyển Việt Nam ngồi cùng chuyến bay với 2 bệnh nhân này, trao đổi với Tiền Phong, 1 quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đã nhận được thông tin trên. Theo vị này, 2 hành khách trên ngồi ở khu vực cuối máy bay, ngăn cách với khu vực đội tuyển Việt Nam. Các thành viên đội tuyển Việt Nam cũng đã được tiêm vắc xin COVID-19.

Sau khi quá cảnh Đà Nẵng, đội tuyển Việt Nam bay thẳng về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Được sự chấp thuận của Bộ Y tế, HLV Park Hang-seo và những thành viên tuyển Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin và chỉ phải cách ly tập trung 7 ngày thay vì 21 ngày theo quy định. Tất cả phải thực hiện nghiêm các quy định khác về phòng dịch COVID-19 gồm xét nghiệm PCR, cách ly và theo dõi sức khoẻ tại nơi cư trú sau khi hết thời hạn cách ly tập trung.

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Trong trận đấu giữa Australia và Jordan, chàng trung vệ đội tuyển Australia đã trở thành người hùng trong mắt của đội tuyển Việt Nam khi ghi bàn thắng duy nhất đánh bại Jordan, giúp các chiến binh sao vàng thoải mái hơn khi đối đầu với UAE.

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