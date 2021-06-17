Bùi Tấn Trường livestream nóng: 'Trận nào thi đấu không tốt tôi buồn lắm mọi người'

Sau khi trở về từ UAE, thủ thành Bùi Tấn Trường thực hiện cách ly y tế và đã livestream giao lưu cùng người hâm mộ. Trong suốt buổi phát trực tiếp, thủ môn đã trải lòng về hành trình đến với bóng đá của bản thân.

Sau khi hiên ngang tiến vào vòng 3 của vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam trở về TP.HCM và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định. Tại đây, thủ thành Bùi Tấn Trường đã có buổi livestream để giao lưu cùng người hâm mộ và trải lòng về quá khứ. Bùi Tấn Trường tâm sự cùng người hâm mộ về con đường đến với trái bóng - Ảnh chụp màn hình Nói về những nhận xét, chỉ trích của người hâm mộ, Tấn Trường cho biết: "Nhiều lúc tôi không quan tâm mọi người nhận xét về tôi đâu. Những trận nào thi đấu không tốt tôi buồn lắm mọi người. Đó là công việc của tôi, tôi phải làm. Tôi sai thì tôi chấp nhận tôi sai nên tôi không đổ cho ai, không trách bất cứ ai nhận xét về tôi".

Liên quan đến những lời chỉ trích từ CĐM, Tấn Trường lần đầu tiên chính thức nhắc về nghi án bán độ vào năm 2009 của mình. Anh cho hay: "Nếu nói về những cái sai của tôi, tôi sẽ thay đổi tích cực thôi. Chứ nói về tiêu cực bán độ của tôi, tôi không quan tâm đâu, nếu tôi tiêu cực đã có người trừng trị tôi". Vào khoảng thời gian sau SEA Games 25 năm 2009, thủ thành người Đồng Tháp luôn bị gắn mác bán độ và nhận về sự "quay lưng" của người hâm mộ. Đứng trước mũi nhọn công kích từ cư dân mạng, tại thời điểm đó cho đến tận bây giờ, Tấn Trường vẫn khẳng định, bản thân không sợ nhận chỉ trích, nhưng điều anh lo lắng và đau đáu chính là gia đình. Tấn Trường tâm sự: "Trước những trận đấu tâm lý lo lắm mọi người ơi. Khoảng thời gian trước sai lầm, tôi sợ bị mọi người chỉ trích. Tôi không sợ cho bản thân, nhưng sợ gia đình, con cái bị ảnh hưởng, còn tôi vượt qua được áp lực đó. Nhưng tôi sợ cảm giác con cái tự ti vì ba bị chỉ trích, bị kêu bán độ. Tôi rất sợ điều đó".

Vì 1 phút sai lầm mà Bùi Tấn Trường bị CĐV quay lưng, nghi ngờ bán độ - Ảnh: Internet Cũng trong buổi livestream, Tấn Trường không quên kể về cuộc đời và chặng đường theo đuổi bóng đá của bản thân. Anh vẫn nhớ hình ảnh 1 cậu nhóc "mê đánh bài, ham hút thuốc" đã nỗ lực hết mình để trở thành 1 thủ môn. Không những thế, thủ thành người Đồng Tháp cũng chia sẻ về ký ức không phai những ngày tháng ngồi trên băng ghế dự bị ở Đồng Tháp, rồi được gọi lên tập trung U22 Việt Nam tham dự Merdeka Cup 2008, sau đó lại may mắn giành chức vô địch. Nam thủ thành cũng hài hước khi nghĩ về khoảng thời gian anh tạm thời giải nghệ bắt đầu công việc của một streamer. Tấn Trường chia sẻ: "Tôi ở nhà 7 tháng và quyết định làm streamer, đầu tư dàn máy, Mỗi lần tôi live có 100 người xem tôi mừng lắm mọi người. Có lần lên 400 mấy mắt, tôi nghĩ bữa nay trúng số hay sao. Vui cực kỳ luôn". Trở về với hiện tại, nam thủ môn không nghĩ bản thân lại thu hút đến gần 14 nghìn lượt xem livestream. Thủ thành người Đồng Tháp từng đầu tư hẳn bộ máy xịn để làm streamer - Ảnh: Internet Kết thúc buổi phát trực tiếp, Tấn Trường hứa hẹn sẽ tiếp tục "lên sóng" để hé lộ về nỗi "ám ảnh" năm 2009. Anh cũng không quên "nhắc khéo" người hâm mộ live, share để sau này có thất nghiệp còn có "cửa" về livestream kiếm sống. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ cách ly trong vòng 7 ngày. Với sức hút "không cưỡng lại được" thế này, hứa hẹn sẽ là 7 câu chuyện thú vị của thủ thành Bùi Tấn Trường.

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