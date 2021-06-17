Thua UAE sát nút, Tấn Trường áy náy xin lỗi lại được sao Việt động viên ngược lại: ‘Thần kinh thép, màn nhĩ đồng mới chơi hay vậy’

Tin tức giải trí 17/06/2021 10:30

Tấn Trường gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì đã không giành được chiến thắng ở trận đấu cuối.

Sau trận đấu Việt Nam - UAE diễn ra rạng sáng ngày 16/6, không ít người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối khi tỉ số sát nút với đối phương. Dù vậy, nhưng họ cũng rất tự hào vì tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử khi giành được tấm vé vào vòng loại thứ 3 của World Cup. 

Tuy nhiên, những người trực tiếp tham gia trận đấu cảm thấy áy náy hơn hết vì không mang lại chiến thắng cho đội nhà. Mới đây, trên trang cá nhân, thủ môn Tấn Trường đã chia sẻ một dòng trạng thái gửi xin lỗi người hâm mộ vì đã để thua trận cuối. Đồng thời, nam thủ môn cũng cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ tuyển Việt Nam suốt thời gian qua.

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Bài đăng của thủ môn Tấn Trường trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Rất nhiều lời động viên, an ủi và cả tự hào được nhiều người để lại dưới phần bình luận bài viết. Ngoài ra, loạt sao Việt cũng liên tiếp bày tỏ sự kích lệ và gửi lời cảm ơn tới đội tuyển vì đã chiến đấu hết mình trong những ngày vừa qua.

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Đáp lại tấm chân tình của mọi người, Tấn Trường cũng để lại lời cảm ơn dưới phần bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

Phải công nhận thủ môn Tấn Trường đã đóng góp rất nhiều với màn trình diễn xuất sắc trong các trận đấu. Anh đã không phụ lòng mong mỏi của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam. 

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