Sự thật đằng sau câu 'trù ẻo' Văn Hậu: 'Vòng sau mày đừng ra sân nữa'

Tin tức giải trí 16/06/2021 20:52

Về vụ việc cầu thủ Đoàn Văn Hậu bị cổ động viên "mắng" trên sân cỏ đang gây chú ý dư luận, mới đây, một người liên quan đã liên tiếng.

Liên quan đến nghi vấn cầu thủ Đoàn Văn Hậu bị một cổ động viên kém duyên "trù ẻo" mong anh vòng sau đừng ra sân nữa, được biết, trang "60 giây" đã liên hệ với một bạn có mặt trực tiếp trong trận đấu đêm qua để làm rõ vấn đề.

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Câu nói gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Được biết, người này đã ngồi cạnh thanh niên ấy và nghe rõ từ đầu đến cuối khi anh này hét tên Văn Hậu từ phía khán đài. Theo đó, cổ động viên chỉ muốn cổ vũ Văn Hậu đừng đi ra ngoài nữa mà hãy đá hết trận.

"Ý anh ấy nói là trận sau mong Văn Hậu đừng bị thay ra ngoài nữa, đá hết trận đi chứ không phải theo hướng như mọi người đang nghĩ. Anh ấy còn tỏ ra tiếc nuối khi thấy Văn Hậu bị thay ra, mặc dù so với những trận trước Văn Hậu chưa thật sự nổi bật nhưng em ấy rất cố gắng" - trích bài viết trên trang một trang mạng xã hội.

Sự thật đằng sau câu 'trù ẻo' Văn Hậu: 'Vòng sau mày đừng ra sân nữa' - Ảnh 2
Bài viết về sự việc- Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ, vì dùng từ  "mày" cộng thêm hét to đã khiến sắc thái của câu nói mạnh và làm nhiều người hiểu lầm rằng vị cổ động viên này đang "ăn hiếp" cậu út của đội tuyển Việt Nam.

Dù đã được đính chính nhưng nhiều cư dân mạng vẫn để lại ý kiến trái chiều về sự việc. Nhiều người đồng tình và cho rằng khán giả đã quá khắc khe. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng có rất nhiều cách xưng hô như dùng "em" thay vì dùng "mày" gay gắt như thế.

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Bình luận cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, sau khi trận đấu kết thúc, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip về nam cầu thủ Văn Hậu và 1 cổng động viên. Trong 1 đoạn clip trên TikTok ghi lại cảnh Hậu mồ hôi đầm đìa rời sân thay người ở phút thứ 60. Tuy nhiên, theo MXH, trên khán đài đã có 1 CĐV quá khích hét lớn: "Hậu ơi, vòng sau đừng ra sân nữa". Không biết chân sút sinh năm 1999 có nghe thấy lời mắng mỏ của vị khán giả kia không, nhưng gương mặt Văn Hậu chùng xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và buồn bã. 

Mặc dù trên thực tế, Đoàn Văn Hậu đã không có màn thể hiện xuất sắc như những trận đấu trước, song anh đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Thi đấu nơi đất khách, trước 1 đối thủ sừng sỏ, trong thời tiết nóng nực, Đoàn Văn Hậu đã làm hết mình trong suốt thời gian thi đấu. Cùng chúc cho Hậu và những chiến binh áo đỏ sẽ có những trận đấu mĩ mãn hơn trong vòng sau.

 

 

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