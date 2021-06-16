Khoảnh khắc Quang Hải 'đứng hình' khiến CĐM 'rần rần', bí ẩn hơn là hai phép toán 'trời ban' ngay trên sân cỏ

Tin tức giải trí 16/06/2021 20:08

Không chỉ Minh Vương gây sốt mạng xã hội, khoảnh khắc cầu thủ Nguyễn Quang Hải "đứng hình" trên sân nhanh chóng được cộng đồng mạng Việt Nam "viral" ngay sau trận đấu.

Trong trận đối đầu Việt Nam-UAE, một trong những khoảnh khắc khiến cộng đồng chú ý nhất là khi nam cầu thủ Quang Hải bỗng nhiên "đứng hình" trong một pha tranh chấp bóng quyết liệt. Cụ thể, trong tình huống này, Quang Hải đã đứng nghiêm, nhường bóng cho đồng đội là Công Phượng. Một số "bình luận viên" cõi mạng cho rằng, nếu anh di chuyển nhanh hơn và chạm bóng thì sẽ rơi vào tình huống việt vị. Vậy nên thế "đứng im" không động đậy là phương án tối ưu mà cầu thủ đã nhanh trí lựa chọn. 

Cũng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, ngay vào khoảnh khắc này, cộng đồng mạng phát hiện ra những phép toán vô cùng chính xác của các cầu thủ đứng trong khung hình: "9 + 10 = 19" và "10 - 9 = 1".

Khoảnh khắc Quang Hải 'đứng hình' khiến CĐM 'rần rần', bí ẩn hơn là hai phép toán 'trời ban' ngay trên sân cỏ - Ảnh 1
Phép toán lạ lùng khi Hải đứng yên trên sân cỏ

Cùng xem loạt "meme" mà cõi mạng đã chia sẻ rần rần hôm nay nhé!

Khoảnh khắc Quang Hải 'đứng hình' khiến CĐM 'rần rần', bí ẩn hơn là hai phép toán 'trời ban' ngay trên sân cỏ - Ảnh 2
Tình huống Quang Hải đứng yên...
Khoảnh khắc Quang Hải 'đứng hình' khiến CĐM 'rần rần', bí ẩn hơn là hai phép toán 'trời ban' ngay trên sân cỏ - Ảnh 3
...trở nên vô cùng đáng yêu trong mắt fan
Khoảnh khắc Quang Hải 'đứng hình' khiến CĐM 'rần rần', bí ẩn hơn là hai phép toán 'trời ban' ngay trên sân cỏ - Ảnh 4
Loạt meme cõi mạng chế ra chỉ dành riêng cho anh
Khoảnh khắc Quang Hải 'đứng hình' khiến CĐM 'rần rần', bí ẩn hơn là hai phép toán 'trời ban' ngay trên sân cỏ - Ảnh 5
Quang Hải đang dỗi đấy
Khoảnh khắc Quang Hải 'đứng hình' khiến CĐM 'rần rần', bí ẩn hơn là hai phép toán 'trời ban' ngay trên sân cỏ - Ảnh 6
Không chỉ vậy, một khoảnh khắc khác của Quang Hải cũng được lan truyền trên cõi mạng khiến cư dân rần rần
Khoảnh khắc Quang Hải 'đứng hình' khiến CĐM 'rần rần', bí ẩn hơn là hai phép toán 'trời ban' ngay trên sân cỏ - Ảnh 7
'Nghi vấn' Hải đứng hình vì dỗi chuyện UAE không chịu đổi nhạc...
Khoảnh khắc Quang Hải 'đứng hình' khiến CĐM 'rần rần', bí ẩn hơn là hai phép toán 'trời ban' ngay trên sân cỏ - Ảnh 8
...hay vì những 'bóng dáng thiên thần' này?

Nguồn ảnh: Sưu tầm

Cổ động viên đồng loạt lên tiếng: 'Minh Vương xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn ở đội tuyển Việt Nam'

Cổ động viên đồng loạt lên tiếng: 'Minh Vương xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn ở đội tuyển Việt Nam'

Ngay sau "màn lập công đi vào lòng người" mới đây, đồng loạt người hâm mộ đều cho rằng tiền vệ "siêu dự bị" Minh Vương xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn ở đội tuyển Việt Nam.

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