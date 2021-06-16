Khoảnh khắc Quang Hải 'đứng hình' khiến CĐM 'rần rần', bí ẩn hơn là hai phép toán 'trời ban' ngay trên sân cỏ

Trong trận đối đầu Việt Nam-UAE, một trong những khoảnh khắc khiến cộng đồng chú ý nhất là khi nam cầu thủ Quang Hải bỗng nhiên "đứng hình" trong một pha tranh chấp bóng quyết liệt. Cụ thể, trong tình huống này, Quang Hải đã đứng nghiêm, nhường bóng cho đồng đội là Công Phượng. Một số "bình luận viên" cõi mạng cho rằng, nếu anh di chuyển nhanh hơn và chạm bóng thì sẽ rơi vào tình huống việt vị. Vậy nên thế "đứng im" không động đậy là phương án tối ưu mà cầu thủ đã nhanh trí lựa chọn.

Cũng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, ngay vào khoảnh khắc này, cộng đồng mạng phát hiện ra những phép toán vô cùng chính xác của các cầu thủ đứng trong khung hình: "9 + 10 = 19" và "10 - 9 = 1".