Hình ảnh các anh 'chồng quốc dân' buồn bã, bật khóc rời sân cỏ UAE khiến triệu con tim Việt thổn thức

Mặc dù kết quả không tốt như mong đợi nhưng các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình và ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ bóng đá. Tuyển Việt Nam thua UAE nhưng vẫn có cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 với tư cách một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Khoảnh khắc Minh Vương ghi bàn ở phút bù giờ tối qua nhưng 'quên ăn mừng', tranh thủ nhặt bóng để chắt chiu từng 'giọt' thời gian khiến nhiều khán giả không thể nào quên - Ảnh: FB

Trận đấu Việt Nam - UAE kết thúc, các cầu thủ cũng không khỏi tiếc nuối và buồn bã. Trong những hình ảnh được ghi lại trước lúc rời sân đấu, không một ai lấy nỗi một nụ cười trên gương mặt, có người còn rơi nước mắt khiến hàng triệu người Việt Nam cũng nghẹn ngào.