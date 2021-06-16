Hình ảnh các anh 'chồng quốc dân' buồn bã, bật khóc rời sân cỏ UAE khiến triệu con tim Việt thổn thức

Tin tức giải trí 16/06/2021 15:55

Với nhiều nỗ lực, tuyển Việt Nam đã ghi tỉ số sát nút với UAE là 2-3 trong trận đấu cuối cùng bảng G - vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Mặc dù kết quả không tốt như mong đợi nhưng các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình và ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ bóng đá. Tuyển Việt Nam thua UAE nhưng vẫn có cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 với tư cách một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Hình ảnh các anh 'chồng quốc dân' buồn bã, bật khóc rời sân cỏ UAE khiến triệu con tim Việt thổn thức - Ảnh 1
Khoảnh khắc Minh Vương ghi bàn ở phút bù giờ tối qua nhưng 'quên ăn mừng', tranh thủ nhặt bóng để chắt chiu từng 'giọt' thời gian khiến nhiều khán giả không thể nào quên - Ảnh: FB 

Trận đấu Việt Nam - UAE kết thúc, các cầu thủ cũng không khỏi tiếc nuối và buồn bã. Trong những hình ảnh được ghi lại trước lúc rời sân đấu, không một ai lấy nỗi một nụ cười trên gương mặt, có người còn rơi nước mắt khiến hàng triệu người Việt Nam cũng nghẹn ngào.

Hình ảnh các anh 'chồng quốc dân' buồn bã, bật khóc rời sân cỏ UAE khiến triệu con tim Việt thổn thức - Ảnh 2
Các cầu thủ giao lưu với người hâm mộ sau trận cầu nảy lửa - Ảnh: Internet
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Cầu thủ Văn Toàn vội lau nước mắt - Ảnh: Sport5
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Dù có công lớn giúp tuyển Việt Nam một bàn thắng danh dự nhưng Minh Vương cũng buồn bã không kìm được nước mắt - Ảnh: Sport5
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Công Phượng cố né nước mắt trước lúc rời sân cỏ - Ảnh: Sport5
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Tiến Linh cũng tiếc nuối trước chiến thắng sát nút - Ảnh: Sport5
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Trên gương mặt Trọng Hoàng vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, tiếc nuối rời sân cỏ - Ảnh: Sport5
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Quang Hải cũng không nở nỗi nụ cười trước kết quả không tốt như mong đợi - Ảnh: Sport5
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Xuân Trường cũng không thể 'tươi' nổi - Ảnh: Sport5 

Sau khi xem qua các bức ảnh này, nhiều người đã để lại bình luận an ủi và động viên rằng các cầu thủ đã làm rất tốt. Họ cũng bày tỏ niềm tự hào khi các cầu thủ đã làm nên lịch sử vẻ vang cho bóng đá Việt Nam

Hình ảnh các anh 'chồng quốc dân' buồn bã, bật khóc rời sân cỏ UAE khiến triệu con tim Việt thổn thức - Ảnh 10
 Bình luận động viên của người hâm mộ sau khi xem những bức ảnh của các cầu thủ - Ảnh : Chụp màn hình

Tuyển Việt Nam thua một trận trên sân cỏ nhưng chiến thắng trong trái tim hàng triệu người Việt Nam. Quang trọng là các cầu thủ là luôn hết mình đến từng giây phút chiến đấu trên sân khiến cổ động viên Việt Nam ai ai cũng sướng rân vì quá tự hào. Mong các anh giữ sức khoẻ, luyện tập thật tốt cho vòng sau.

Minh Vương từng phải kiên trì và thiệt thòi đến mức này trước khi trở thành 'công thần' của tuyển Việt Nam

Minh Vương từng phải kiên trì và thiệt thòi đến mức này trước khi trở thành 'công thần' của tuyển Việt Nam

Là một cái tên không mấy tiếng tăm so với dàn cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam nhưng màn kiến tạo hôm qua đã đưa Minh Vương trở thành "công thần", giúp Việt Nam mở tỉ số khi tưởng chừng nhận thua đậm trước UAE.

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