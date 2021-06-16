Hình ảnh các anh 'chồng quốc dân' buồn bã, bật khóc rời sân cỏ UAE khiến triệu con tim Việt thổn thức

Với nhiều nỗ lực, tuyển Việt Nam đã ghi tỉ số sát nút với UAE là 2-3 trong trận đấu cuối cùng bảng G - vòng loại thứ hai World Cup 2022.
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Mặc dù kết quả không tốt như mong đợi nhưng các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình và ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ bóng đá. Tuyển Việt Nam thua UAE nhưng vẫn có cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 với tư cách một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Trận đấu Việt Nam - UAE kết thúc, các cầu thủ cũng không khỏi tiếc nuối và buồn bã. Trong những hình ảnh được ghi lại trước lúc rời sân đấu, không một ai lấy nỗi một nụ cười trên gương mặt, có người còn rơi nước mắt khiến hàng triệu người Việt Nam cũng nghẹn ngào.
Sau khi xem qua các bức ảnh này, nhiều người đã để lại bình luận an ủi và động viên rằng các cầu thủ đã làm rất tốt. Họ cũng bày tỏ niềm tự hào khi các cầu thủ đã làm nên lịch sử vẻ vang cho bóng đá Việt Nam
Tuyển Việt Nam thua một trận trên sân cỏ nhưng chiến thắng trong trái tim hàng triệu người Việt Nam. Quang trọng là các cầu thủ là luôn hết mình đến từng giây phút chiến đấu trên sân khiến cổ động viên Việt Nam ai ai cũng sướng rân vì quá tự hào. Mong các anh giữ sức khoẻ, luyện tập thật tốt cho vòng sau.