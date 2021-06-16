Minh Vương từng phải kiên trì và thiệt thòi đến mức này trước khi trở thành 'công thần' của tuyển Việt Nam

Spotlight của trận đấu này chắc chắn thuộc về Minh Vương - cầu thủ đã có 1 pha kiến tạo giúp Tiến Linh ghi bàn kèm theo là bàn thắng riêng ở những phút bù giờ cuối trận đấu. Ngay sau trận đấu kết thúc, Trần Minh Vương chính là cầu thủ được nhiều người "xin info" nhất.

Sau trận đấu khuya hôm qua, Việt Nam chính thức làm nên lịch sử khi lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng loại cuối World Cup. Tuy thất bại trước UAE nhưng ở bảng B, Jordan đã thua 1-0 khi đấu với Australia. Việc này đã giúp Việt Nam trở thành một trong năm đội đứng nhì có thành tích tốt nhất nắm được chiếc vé đi vào vòng loại 3 World Cup 2022.

Để tỏa sáng ở trận đêm qua, Minh Vương đã phải kiên trì trong nhiều năm liền và chịu không ít thiệt thòi. Tài năng không kém ai nhưng Minh Vương lại nhận giấy báo nhập học Học viện HAGL Arsenal JMG muộn hơn những đồng đội trang lứa khác như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh...

Đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam với vai trò là một tiền đạo, Trần Minh Vương sinh ngày 28/3/1995 tại Thụy Chính, Thái Thụy, Thái Bình. Anh cũng được biết đến là một trong những cầu thủ trẻ nhất được gọi lên đội I của Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Vậy nên thay vì có thể phát triển tài năng của mình theo cách bình thường, Minh Vương ngậm ngùi trở thành học viên của đội Năng khiếu - nơi tập hợp các cầu thủ bị loại sau khi lọt vào vòng chung kết đợt tuyển chọn khóa I năm 2007.

Cậu bé Minh Vương năm ấy chưa kịp vui mừng vì tài năng có nơi để phát huy thì lại mang theo nỗi đau từ cái chết của bố. Thoạt đầu, gia đình giấu anh vì lo rằng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của con trai, đợi sau khi mọi thứ ổn định thì sẽ thông báo sau. Cũng vì vậy, Minh Vương bị ám ảnh suốt thời gian dài vì không thể nói từ biệt với người bố thân yêu.

Tuy là học viên ở lớp Năng khiếu, Trần Minh Vương là cầu thủ sinh năm 1995 đầu tiên của HAGL dược chơi chuyên nghiệp vào năm 2014. Cùng năm, anh xuất sắc nhân danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất V.League 2014.

Chỉ tỏa sáng duy nhất được một mùa giải 2014, vào năm 2015, Minh Vương chỉ được ra sân 7 lần đa phần ở ghế dự bị và chỉ ghi được 1 bàn thắng. Lý do vì CLB HAGL bất ngờ ra quyết định loại lứa cựu binh để dọn đường cho các tài năng trẻ ra sân như Công Phượng, Đông Triều, Tuấn Anh, Xuân Trường... lên chơi V.League.

Tuy nhiên, thay vì nhụt chí hay tự ái, Minh Vương tiếp tục ở lại HAGL đẻ cống hiến. Khi các thành viên đồng trang lứa như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh được để mắt và mời thi đấu ở nước ngoài, anh mới được đá chính trở lại. Kết quả thật bùng nổ khi mùa giải năm 2016 kết thúc với thành quả Trần Minh Vương ghi được 8 bàn thắng.

Ở trận đấu rạng sáng nay, Minh Vương cũng khiến khán giả có một phen xúc động vô cùng. Sau khi ghi bàn ở phút 90+2, chàng cầu thủ đã quên cả ăn mừng mà nhanh chóng nhặt lại quả bóng để tiếp tục thi đấu cùng với đồng đội.