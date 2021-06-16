Khán giả ‘đứng ngồi không yên’ khi đường truyền tín hiệu UAE gặp sự khiến VTV bỏ lỡ 6 phút quan trọng này!

Do đường truyền tín hiệu từ Dubai bị trễ nên người hâm mộ bóng đá đã không thể chứng kiến màn hát quốc ca của tuyển Việt Nam.

Tại sân vận động Zabeel, Việt Nam và UAE đã có trận cầu nảy lửa với tỉ số 3-2 nghiêng về UAE. Điều đáng chú ý là sau khi trận đấu diễn ra 2 phút, chương trình bình luận vẫn diễn ra để câu giờ cho sự cố đường truyền. BLV Quang Việt của đài VTV cho biết rằng đường truyền tín hiệu từ UAE về Việt Nam có chút sự cố nhỏ nên chưa thể mang đến cho khán giả hình ảnh đầu tiên trong trận cầu kịch tính.

Người hâm mộ tiếc nuối vì lỡ khoảnh khắc hát Quốc ca của đội tuyển Việt Nam - ẢNh: Sport5

Tuy nhiên ở phút thứ 6 đã có tín hiệu trở lại - Ảnh: Sport5

Dù bóng đã lăn nhưng trên sóng truyền hình các BLV vẫn huyên thuyên dự đoán tỷ số trận đấu. Nhiều khán giả đứng ngồi không yên vì không rõ tình hình trận cầu xảy ra thế nào. Đáng nói hơn đa phần người xem đều tiếc nuối vì bỏ lỡ màn hát Quốc ca trang nghiêm diễn ra đầu trận đấu. Sau đó, người hâm mộ tá hỏa lên mạng xin nhau link để xem trận đấu.

Sau những nỗ lực tiếp nối tín hiệu từ Dubai về Việt Nam, khán giả như vỡ òa vì đã có tín hiệu và xem được trận đấu ở phút thứ 6, VTV đã phát trận cầu hấp dẫn từ UAE.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khan-gia-dung-ngoi-khong-yen-khi-duong-truyen-tin-hieu-uae-gap-su-khien-vtv-bo-lo-6-phut-quan-trong-nay-408993.html