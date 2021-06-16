Cổ động viên đồng loạt lên tiếng: 'Minh Vương xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn ở đội tuyển Việt Nam'

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE đã khép lại với tỷ số 2-3 nghiêng về đội bạn. Tuy nhiên, màn trình diễn của các "người hùng" áo đỏ vẫn khiến cổ động viên nước Việt tự hào. Trong đó, nổi bật nhất có lẽ là "công thần" Minh Vương với 1 pha kiến tạo cho Tiến Linh ghi điểm và 1 cú sút thẳng vào lưới đối thủ.

Cầu thủ Minh Vương - Ảnh: Internet

Tham gia vào nghiệp nóng đá từ khi còn nhỏ, được đánh giá là hạt giống đầy tiềm năng, tuy nhiên, đến tận trận đấu máu lửa hôm qua, Minh Vương mới có cơ hội tỏa sáng từ hàng ghế dự bị. Thế mà, sau sau màn lập công đầy ngoạn mục, thay vì ăn mừng, nam cầu thủ lại vội vã chạy đi nhặt bóng rồi mang ra giữa sân đá tiếp. Hành động "chắt chiu" từng giây từng phút cho cả đội đã khiến hàng triệu con tim người hâm mộ cảm động.

Minh Vương ôm bóng về giữa sân đá tiếp quên cả ăn mừng - Ảnh: Sport5

Cư dân mạng đều bảy tỏ sự cảm động cho anh chàng - Ảnh: Chụp màn hình

Khi những thông tin về chàng cầu thủ gốc Thái Bình này được "phơi bày" trên khắp các trang mạng xã hội, người ta đã bất ngờ nhận ra rằng bên cạnh những mất mát về gia đình, anh còn gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp khi liên tục không có "đất" để thể hiện tài năng và liên tục ngồi hàng ghế dự bị cho dù đã từng nhận danh hiệu "Cầu thủ trẻ hay nhất V.League 2014". Đến nổi, cộng đồng mạng thậm chí còn đặt cho anh biệt danh "siêu dự bị" sau trận với UAE.