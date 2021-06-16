'Cô em' cũ của Minh Vương từng để lại lời tiên đoán 'như sấm' trước thềm Việt Nam - UAE

Tin tức giải trí 16/06/2021 14:43

Sau 4 năm hẹn hò, nhiều người hâm mộ tiếc nuối khi Minh Vương và bạn gái cũ tuyên bố "đường ai nấy đi".

Trong trận Việt Nam - UAE tối qua, cầu thủ Minh Vương được người hâm mộ bóng đá gọi tên nhiều nhất vì đã có pha ghi bàn thắng cho tuyển Việt Nam vào những phút cuối cùng, đồng thời cũng là người kiến tạo giúp Tiến Linh ghi điểm đầu tiên cho Việt Nam. Sau khi lập công lớn, cái tên Minh Vương cũng được hội chị em "săn lùng" và chú ý nhiều hơn, đặc biệt là chuyện tình cảm. 

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Cầu thủ Minh Vương ghi bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam vào những phút cuối trận đấu - Ảnh: Internet

Chàng cầu thủ sở hữu vẻ ngoài điển trai lại chơi bóng quá hay khiến chị em mê mệt. Sau một đêm tò mò tìm kiếm, dân mạng cũng đã tìm ra anh từng hẹn hò với cô bạn gái tên Nguyên Nguyên. Sau 4 năm quen nhau, cuối năm 2019, cả 2 đã chia tay vì khoảng cách địa lý. Từ lúc đó đến nay, anh chàng có vẻ kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm và chưa công khai thêm mối quan hệ nào nữa.

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Cầu thủ Minh Vương và bạn gái cũ Nguyên Nguyên - Ảnh: Internet

Sau chia tay, cả 2 vẫn có mối quan hệ bạn bè tốt, cô gái cũng thường tương tác trên các bài đăng của Minh Vương. Mới đây nhất, trước thềm trận đấu Việt Nam - UAE, Minh Vương có đăng một tấm ảnh trên Instagram cá nhân, sau đó, Nguyên Nguyên cũng để lại bình luận nhắn gửi: "Tối nay vào sân nhé bạn mình".

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Bình luận của bạn gái cũ nhanh chóng gây chú ý cho người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Điều đáng ngạc nhiên hơn là Nguyên Nguyên đã tiên đoán "như thần". Trong trận Việt Nam - UAE diễn ra, Minh Vương đã từ ghế dự bị bước ra sân, không những thế còn ghi thêm 1 bàn thắng cho ĐT Việt Nam ở phút bù giờ. 

Được biết, hồi tháng 8/2020, Minh Vương cũng đăng ảnh chụp cùng với một cô gái kèm dòng caption ngọt ngào: "Cảm ơn đã mang em đến". Tuy nhiên, sau đó, chàng cầu thủ cũng không hề nhắc gì thêm về cô "em" này. 

Minh Vương từng phải kiên trì và thiệt thòi đến mức này trước khi trở thành 'công thần' của tuyển Việt Nam

Minh Vương từng phải kiên trì và thiệt thòi đến mức này trước khi trở thành 'công thần' của tuyển Việt Nam

Là một cái tên không mấy tiếng tăm so với dàn cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam nhưng màn kiến tạo hôm qua đã đưa Minh Vương trở thành "công thần", giúp Việt Nam mở tỉ số khi tưởng chừng nhận thua đậm trước UAE.

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