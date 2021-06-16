Không chỉ xé lưới UAE trong tích tắc, 'siêu dự bị' Minh Vương từng tung cú đá ‘thần sầu’ trước kình địch Hàn Quốc năm 2018

Sáng sớm ngày 16/6, trận đấu giữa Việt Nam và UAE đã chứng kiến màn tỏa sáng của Minh Vương sau khi được tung vào sân những phút cuối. Cộng đồng mạng chợt nhớ lại cách đây 3 năm, nam tiền vệ còn từng trở thành "công thần" ngay dưới trướng ông Park.

Dù thua trong trận cầu nảy lửa Việt Nam - UAE nhưng tuyển Việt Nam đã xuất sắc vào vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á khi đứng nhì bảng G và có thành tích khá tốt. Một trong những màn biểu diễn đẳng cấp giúp Việt Nam không chùn chân khi bị dẫn trước 3-0 đó là cầu thủ Minh Vương. Vào hiệp 2 trận đấu anh đã có công kiến tạo giúp Tiến Linh ghi bàn ở phút 84 rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3. Minh Vương ghi bàn ở phút 90+2 giúp Việt Nam rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 trước UAE - Ảnh: Internet Ngay sau đó, anh tỏa sáng thần sầu trên sân khi tiếp tục ghi bàn ở phút 90+2 và giúp Việt Nam rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Dù đã để thua chủ nhà nhưng tuyển Việt Nam cũng tạm hài lòng với kết quả trên. Khán giả đã vỡ òa cảm xúc khi Minh Vương và Quang Hải dường như quên ăn mừng sau khi ghi bàn mà nhanh chóng trở lại trận đấu nhằm quân bằng tỉ số, tuy nhiên may mắn đã không xảy ra.

Cũng sau trận đấu, dân mạng "đồng lòng" gọi Minh Vương bằng biệt danh "siêu dự bị". Trước đây, biệt danh này được các tín đồ bóng đá nhắc về danh thủ Ole Gunnar Solskjaer, cựu cầu thủ và đang là HLV của Manchester United. Lý do đưa ra là hễ ra sân trên ghế dự bị là Minh Vương lập tức tận dụng cơ hội để thể hiện tài năng vốn có của mình. Còn nhớ Asiad 18, vào phút cuối sau chấn thương của Thành Chung, Minh Vương cũng đã tỏa sáng trên sân cỏ trước đối thủ được xem là nhỉnh hơn rất nhiều - Hàn Quốc, cũng là quê hương của ông Park Hang Seo.

Việt Nam thua trước Hàn Quốc với tỷ số 1-3 tuy nhiên nhiều khán giả vẫn nức lòng với cú sút thần sầu của Minh Vương năm đó - Ảnh: Internet Năm đó Minh Vương gây khá nhiều bất ngờ trong trận bán kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cầu thủ người Thái Bình không ngại khi Hàn Quốc dẫn trước 3-0 và đã tung cú đá “thần sầu" trong một tình huống đá phạt và ghi bàn danh dự duy nhất cho đội tuyển Việt Nam. Nhiều khán giả vỡ òa khi Minh Vương đã sút tung lưới thủ môn Jo Hyeon-woo, người trước đó từng giúp Hàn Quốc loại Đức cay đắng tại vòng bảng World Cup 2018. BLV Quang Huy cũng đã nhanh chóng dành lời khen cho anh trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Tỉ số 3-1 nghiêng về tuyển Hàn Quốc nhưng dường như chiến thắng đó đã lu mờ trước cú sút của Minh Vương. Sau bao nhiêu năm, khán giả vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy và có dịp được nhắc lại vào đêm qua sau khi Việt Nam thua UAE nhưng vẫn hiên ngang tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Cảnh Minh Vương chắt chiu thời gian để tìm cơ hội ghi bàn cho Việt Nam trong trận cầu tối qua sẽ in sâu vào tâm trí người hâm mộ bóng đá nước nhà - Ảnh: Sport5 Minh Vương có thể là sai số nho nhỏ của HLV Park Hang Seo tuy nhiên anh đã thi đấu hết mình đến phút cuối cùng. Nhiều khán giả cho rằng có lẽ vị HLV người Hàn Quốc này đang cố tình thử thách Minh Vương tạo áp lực để anh có thể chứng tỏ khả năng của mình trên sân cỏ. Trước đó 2 tháng, HLV Park Hang Seo từng dặn Kiatisuk: "Tôi nhờ anh rèn cho Minh Vương đá quét, đá giống chỗ Đỗ Hùng Dũng ở Hà Nội. Tôi cần cậu ấy!". Với những sự tỏa sáng tuyệt vời trong trận cầu hôm qua và cả trong quá khứ, Minh Vương xứng đáng nhận một tràng vỗ tay động viên từ người hâm mộ yêu bóng đá chân chính nước nhà.

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