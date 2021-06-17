Soi giá siêu xe của dàn nam thần tuyển Việt Nam, chóng mặt nhất là xế hộp của con rể Giám đốc Ngân hàng

Những ngày qua, đội tuyển Việt Nam được đặc biệt chú ý khi bước vào thi đấu mùa World Cup 2022. Bên cạnh những chuyện trên sân cỏ, dân mạng cũng quan tâm đến cuộc sống riêng tư của dàn cầu thủ. Sau mỗi trận đấu, các cầu thủ đều thu về số tiền thưởng khủng vì vậy mà netizen vô cùng tò mò về chiếc xế hộp của dàn nam thần "xịn sò" đến cỡ nào. Hãy cùng điểm qua dàn xe sang, xịn của các cầu thủ nhé:

Theo tìm hiểu, Công Phượng sở hữu chiếc xe Mercedes-Maybach S450 có mức giá khủng không dưới 7 tỷ đồng. Chiếc xế hộp đắt tiền từng được cầu thủ dùng để đón cô dâu Viên Minh trong lễ cưới. Bên cạnh đó, nam cầu thủ còn có niềm đam mê với xe phân khối lớn. Nhiều người thường bắt gặp nam tiền đạo trên chiếc Ducati Hypermotard 950 và dự đoán giá trị của chiếc mô tô này rơi vào khoảng 460 triệu đồng vào năm 2019.

Cách đây không lâu, tiền đạo Nguyễn Quang Hải đã mạnh tay chi hàng tỷ đồng để tậu chiếc Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC. Được biết, chiếc xế hộp có giá niêm yết chính xác là 2,399 tỷ đồng, xe có ngoại thất màu đen cực bắt mắt và ấn tượng.

Quang Hải tậu chiếc Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC với mức giá gần 2,4 tỷ - Ảnh: Internet

Trung vệ Bùi Tiến Dũng

Tiến Dũng từng khiến fans ganh tị khi có màn chi mạnh tay tiền tỷ để tặng xế hộp xịn cho vị hôn thê. Chiếc xe được anh chọn làm quà cho vợ là Mercedes-Benz GLC 300 màu đỏ bóng đời 2019 bản cao cấp nhất có mức giá lăn bánh rơi vào khoảng 2,4 tỷ đồng.

Tiến Dũng chi mạnh tay tiền tỷ mua xế hộp tặng vợ để mừng vợ hạ sinh con gái đầu lòng - Ảnh: Internet

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh

Chàng cầu thủ của CLB Hà Nội, đồng thời cũng là tuyển thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia, Đỗ Duy Mạnh đã tậu chiếc Mercedes-Benz GLC 300 đời mới. Tại Việt Nam, Mercedes-Benz GLC 300 đang phân phối với giá bán khoảng 2,289 tỉ đồng.

Theo nhiều thông tin, chiếc xế hộp này là món quà kỷ niệm một sự kiện quan trọng trong tình yêu của Duy Mạnh và Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng đã tậu một chiếc xe Mercedes-Benz C200 bản nâng cấp facelift. Chiếc Mercedes-Benz C200 đời mới này được mua từ một công ty nhập khẩu tư nhân. Giá xe Mercedes-Benz C200 tại hãng được đang bán ở mức 1,499 tỉ đồng. Xe được trang bị động cơ 1,5 lít tăng áp mới, cho công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm.

Tiến Linh cũng sở hữu một chiếc xế hộp nhập khẩu Mercedes-Benz C200 - Ảnh: Internet

Tiền đạo Phan Văn Đức

Theo thông tin, nam tiền đạo Phan Văn Đức quyết định mua một chiếc Mazda CX-5 nhân dịp Tết Nguyên đán để tặng cho gia đình. Chưa rõ phiên bản Mazda CX-5 của anh thuộc phiên bản nào nhưng hiện tại chiếc xe này có giá từ 839 đến 1,059 tỷ đồng.

Phan Văn Đức mua chiếc Mazda CX-5 để tặng gia đình - Ảnh: Internet

Đội trưởng Quế Ngọc Hải

Là anh cả của dàn tuyển Việt Nam nhưng anh lại sở hữu cho mình chiếc xe khá bình dân là Kia Cerato 2.0 có mức giá xấp xỉ khoảng 700 triệu đồng. Mặc dù có mức giá rẻ nhưng chiếc sedan phổ thông vẫn sở hữu nhiều công nghệ không thua kém gì so với xe Đức trừ các tính năng an toàn nâng cao.

Quế Ngọc Hải không chọn xe quá đắt tiền, chiếc Kia Cerato chỉ rơi vào khoảng 700 triệu - Ảnh: Internet

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu

Cuối năm 2020, hậu vệ đội tuyển Việt Nam quyết định tậu cho mình chiếc GLC 300 bản lắp ráp trong nước có nước sơn màu đen bóng. Đáng chú ý, chiếc "xế hộp" mà Văn Hậu chọn mua chính là Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC, mẫu xe tương tự của người đồng đội Quang Hải.