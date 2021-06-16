Chê bai Tấn Trường ‘bắt bóng như trò đùa’, người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ bị quật ngược: 'Chỉ phê phán là giỏi'

Hoàng Hải Thu được đánh giá là kém duyên khi bóng gió chê thủ môn Tấn Trường trên trang cá nhân.
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Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vào lòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á dù để thua sát nút chủ nhà UAE với tỷ số 2-3. Tuy nhiên khán giả vẫn dành nhiều lời khen cho các cầu thủ với tinh thần chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
Thầy trò HLV Park Hang Seo đã viết nên lịch sử khi giúp Việt Nam thăng hạng trên bảng xếp hạng bóng đá thế giới suốt những năm ông cầm quân và giờ đây là giành tấm vé quý giá vào vòng loại 3 World Cup 2022.
Dù để thủng lưới 3 bàn nhưng thủ môn Tấn Trường vẫn khiến người hâm mộ khen ngợi và dành nhiều tình cảm tốt sau màn thể hiện trên sân cỏ. Tuy nhiên, có lẽ do "nóng trong người" nên một thí sinh từng rớt Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ - Hoàng Hải Thu đã đi ngược lại với suy nghĩ của đa số khán giả yêu bóng đá.
Khi chứng kiến cảnh Tấn Trường để thủng lưới 3 bàn liên tục, Hoàng Hải Thu đã bóng gió trên trang cá nhân về Tấn Trường rằng: “Triệu hồi Văn Lâm bắt bóng”. Sau đó cô còn “đổ thêm dầu vào lửa” khi chia sẻ với ẩn ý chê bai: “Bắt bóng như một trò đùa”.
Ngay khi phát ngôn của mỹ mhân này lên sóng đã nhận khá nhiều chỉ trích gay gắt của khán giả. Nhiều người chê cô khá kém duyên và cho rằng: "Tấn Trường bắt tốt mà. Họ trình độ cao hơn hẳn mình"; "Là người trực tiếp ở trên sân mới hiểu rõ. Tấn Trường đã cứu thua mấy quả cho Việt Nam".
Hoàng Hải Thu hoạt động showbiz khá nhạt nhòa và được khán giả gán biệt danh là Miss Dự Đoán. Đợt Hương Giang thi hoa hậu chuyển giới quốc tế cô cũng dự đoán Việt Nam khó vào Top 3 tuy nhiên năm đó Hương Giang đăng quang tưng bừng khiến cô như tự "vả vào mặt".
Thậm chí có nhiều khán giả nghĩ rằng cô đang ăn theo đội tuyển Việt Nam để gây sự chú ý. Hy vọng sắp tới mỹ nhân này sẽ đầu tư vào nghệ thuật bài bản để khán giả biết đến cô là một người đẹp tài năng thật sự chứ không phải những phát ngôn “cà khịa” không đúng chuyên môn.