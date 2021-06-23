Ngày mai 24/6, thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến kết thúc cách ly tập trung 7 ngày, chuẩn bị cho lịch thi đấu dày đặc sắp tới

Sau khi hoàn thành cách ly tập trung và cách ly theo quy định sau đó, các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam sẽ có lịch trình thi đấu dày đặc từ tháng 9 đến hết năm 2021.

Theo thông tin từ báo Lao Động, đề xuất của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đưa ra, vòng 13 V.League 2021 dự kiến sẽ trở lại vào ngày 31/7 và kết thúc vào ngày 22/8. Đồng nghĩa với việc các câu lạc bộ sẽ phải thi đấu với mật độ dày đặc từ 3-4 ngày/trận.

Ngoài ra, các trận đấu ở Cúp Quốc gia cũng được tổ chức từ ngày 20/9 đến 30/9, tức là ngay sau khi một số tuyển thủ trở về sau 2 lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (ngày 2/9 và 7/9). Tiếp đó, AFF Cup sẽ diễn ra từ ngày 5/12 đến 31/12, còn lượt trận thứ 6 của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn vào vào ngày 16/11.

Các chiến binh áo đỏ sẽ trở lại với lịch trình dày đặc - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến lịch trình cách ly của các cầu thủ, báo Tuổi Trẻ đã đưa tin, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Do đó, Bộ Y tế đã có thông báo cả đội tuyển sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày, cách ly y tế tại nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Tuyển Việt Nam trên chuyến bay trở về nước từ UAE - Ảnh: Internet

Các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ nhất và ngày thứ sáu tại cơ sở cách ly y tế tập trung và ngày thứ 13 tại nơi lưu trú.

Như vậy, theo quyết định này của Bộ Y tế, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ kết thúc thời gian cách ly tập trung vào ngày mai 24/6 và bắt đầu tự cách ly tại nhà thêm 7 ngày. Nhờ đó, thầy và trò HLV Park Hang-seo sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để sớm tập luyện và thi đấu trở lại, đảm bảo duy trì thể lực và phong độ nhằm hướng tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Máy bay chở đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước có 2 ca mắc COVID-19 Trong chuyến bay mang số hiệu QH9305 đưa đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước sau vòng loại World Cup 2022, có 2 ca mắc COVID-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-mai-24-6-thay-tro-hlv-park-hang-seo-du-kien-ket-thuc-cach-ly-tap-trung-7-ngay-chuan-bi-cho-lich-thi-dau-day-dac-sap-toi-409821.html