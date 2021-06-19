Ngoài ám ảnh bán độ suốt 10 năm, thủ thành 'mới nổi lại' của Việt Nam còn từng ăn cắp vặt khiến em gái 'bị bắt'

Sau khi hiên ngang tiến vào vòng 3 của vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam trở về TP.HCM và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định. Tại đây, thủ thành Bùi Tấn Trường đã có buổi livestream để giao lưu cùng người hâm mộ và trải lòng về quá khứ.

13 tuổi tui đi đội cát, đội đá khi người ta cần người đội vật liệu từ ghe lên chỗ xây nhà. Tui đội từng thúng cát, từng thúng đá đến sưng đầu, đau nhưng kiếm được tiền nên mừng lắm".

Anh cho biết, khi mình mới sinh được 4 ngày tuổi thì ba bỏ đi và ba mẹ ly dị, mình mẹ anh làm tất cả các nghề để nuôi 4 đứa con. Nam thủ thành xúc động khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn: "12 tuổi tui đã biết chạy xe Cub 50cc. Mỗi ngày cứ 1h sáng là mẹ đi chợ mua thịt lợn của thương lái, tui nằm ngủ bên cạnh. Đến khi mẹ cắt thịt xong khoảng 2h sáng thì tui chở đi giao cho những cửa hàng bán hủ tiếu, bán cơm,... xong thì về ngủ tiếp để 7h sáng đi học. Mỗi chuyến như vậy mẹ tui nhờ người khiêng lên xe khoảng 30 - 50kg thịt lợn cho tui đi giao.

Chính vì cuộc sống khó khăn, nên nam thủ môn cũng thừa nhận bản thân có nhiều tính xấu, nổi bật là "ăn cắp vặt". Chia sẻ về tật xầu này, Tấn Trường hài hước nói: "Hồi nhỏ tui trải qua đủ thứ, đi ăn cắp vặt nữa này. Ở quê nên cứ thèm cái gì là sang vườn nhà người khác hái, quýt, chuối, dừa, cam nè, kể cả cá luôn. Một nhóm nhóc nhóc, 5 - 6 thằng, đi qua vườn nhà ai một cái là quét sạch sành sanh, trái chín ăn rồi còn trái xanh bẻ giấu xuống đất để hôm sau ăn. Quậy cỡ đó luôn nhưng tuổi thơ phải như vậy mới vui đúng không mọi người?".

Không dừng lại ở đó, Tấn Trường còn nghẹn ngào nhớ lại lần đầu tiên ăn cắp vặt bị bắt được. Theo đó, năm 15 tuổi anh ra Vũng tàu với mong muốn làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng cái nghèo vẫn đeo bám gia đình thủ thành người Đồng Tháp. Anh kể lại: "Không đủ ăn nên tui bắt đầu trở lại đi ăn cắp vặt. Người ta đem cá từ biển về có cả mực và những loại cá khác mà những loại đó bị gạt qua 1 bên, đem ra ngoài để bán chứ không làm khô. Tui nghĩ ra cách bỏ vào bao tay, ăn cắp về để ăn. Em gái tui khi đó cũng đi theo tui mà chỉ phụ thôi chứ không làm được gì hết, tại nó nhỏ mà nên tui giao cho em tui cầm cái đồ ăn cắp. Tui kể mà tui nhục ghê luôn mọi người! Tui ra trước, nó ra sau xong nó bị bảo vệ bắt lại.

Tui kể mà tui rớt nước mắt luôn mọi người, tội nghiệp em tui. Nó khóc quá trời khóc nên tụi chạy về méc mẹ, mẹ tui lên xin lỗi các kiểu rồi bảo vệ cũng tha. Những cái khoảnh khắc đó không bao giờ tui quên được".

Kết thúc buổi phát trực tiếp, Tấn Trường hứa hẹn sẽ tiếp tục "lên sóng" để hé lộ về nỗi "ám ảnh" năm 2009. Anh cũng không quên "nhắc khéo" người hâm mộ like, share để sau này có thất nghiệp còn có "cửa" về livestream kiếm sống.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ cách ly trong vòng 7 ngày. Với sức hút "không cưỡng lại được" thế này, hứa hẹn sẽ là 7 câu chuyện thú vị của thủ thành Bùi Tấn Trường.