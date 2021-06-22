Vắt chéo chân ngẫu hứng, nữ MC Euro Cup vô tình để lộ phút hớ hênh 'bỏng mắt' khán giả vì 'không diện nội y'

Tin tức giải trí 22/06/2021 08:54

Trong chương trình truyền hình trực tiếp bản tin Euro của đội tuyển Ý, nữ MC Paola Ferrari đã vô tình để lộ khoảnh khắc hớ hênh khiến khán giả không ngừng la ó vì phản cảm và thiếu chuyên nghiệp.

Bên cạnh những pha tranh tài nảy lửa trên sân cỏ của các cầu thủ, những bản tin trước và sau mỗi trận đấu cũng thu hút rất nhiều người hâm mộ môn thể thao vua quan tâm chú ý. Trong khuôn khổ vòng loại Euro, nữ MC Paola Ferrari đã có khoảnh khắc cầm trịch bản tin có đội tuyển Ý thi đấu. Không chỉ gây ấn tượng bởi lối dẫn chuyên nghiệp, mà mới đây, cô nàng còn khiến người dân Italia "choáng ngợp" bởi phút ngẫu hứng "bay cao, bay xa" ngay trên sóng truyền hình.

Cụ thể, khi đang say mê dẫn bản tin có đội tuyển Ý thi đấu, trong lúc cao hứng, nữ MC đã có hành động vắt chéo chân. Chính phút ngẫu hứng kéo dài vài giây, cô đã vô tình hớ hênh, để lộ điểm nhạy cảm.

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Nữ MC mặc 1 chiếc đầm xẻ cao màu đen rất quyến rũ nhưng đã vô tình khiến vô rơi vào tình huống đỏ mặt - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức một số khán giả theo dõi chương trình đã khẳng định chắc nịch việc cô không mặc nội y khi lên sóng truyền hình.

Ngay khi clip lan truyền, rất nhiều bình luận trái chiều được đưa ra. Bên cạnh 1 số bình luận bênh vực vì cô nàng vô ý chứ không cố tình thì đa phần khán giả đã lên tiếng chỉ trích việc nữ MC không hề chỉn chu, nghiêm túc khi lên sóng cho một chương trình trực tiếp với hàng triệu người theo dõi.

Tránh sự việc bị đẩy đi quá xa, Paola Ferrari đã vội vã lên tiếng: "Clip đang được lan truyền, nhưng họ đang sử dụng VAR cho clip đó nhiều hơn là các trận đấu tại Euro. Đó một khoảnh khắc không nên xảy ra, nhưng nó không nghiêm trọng như mọi người nghĩ".

Lý giải cho việc bị soi không mặc nội y, nữ MC nổi tiếng nói thêm: "Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng tôi không có hình xăm con bướm. Tôi không thể bay cao đến vậy". Theo đó, cô hy vọng khán giả hãy tập trung vào các trận đấu thay vì bàn tán và đẩy mọi chuyện đi quá xa. 

Dù vậy, nhưng khoảnh khắc hớ hênh của nữ MC đang là đề tài hot ngang ngửa với các trận cầu của người dân Italia.

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Sau trận thua trước Đức, chân sút người Bồ Đào Nha nhận khá nhiều chỉ trích vì pha tâng bóng ngẫu hứng trong hiệp 1. Thậm chí, danh thủ Đức còn gọi giây phút này của Ronaldo là "ngu ngốc" và "coi thường đối thủ".

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