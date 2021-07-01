Chân dung người đàn ông trung niên sỗ sàng đòi bạn gái còn 'ngàn vàng' trên sóng truyền hình khiến cư dân mạng bất bình

Thái độ kém duyên và châm ngôn đòi bạn gái phải còn "ngàn vàng" của người đàn ông trung niên trên show hẹn hò khiến khán giả khó chịu.

Sau vụ cô gái xin bạn trai 500 triệu để làm tiêu chuẩn chọn người yêu thì mới đây một người đàn ông trung niên đòi hỏi bạn gái còn trinh tiết ngay trên sóng truyền hình khiến khán giả và cả người trong cuộc cảm thấy chưng hửng. Hai nhân vật gây bão mạng xã hội trong 1 chương trình hẹn hò - Ảnh: Chụp từ clip Cụ thể câu chuyện diễn ra trong chương trình Hẹn Ăn Trưa tập 288. Hai nhận vật chính trong tập này là anh Nguyễn Văn Lộc (công việc xây dựng) và chị Lỗ Bữu Long (nhân viên giao hàng). Điều gây chú ý chính là nam chính đã mang ra một cuốn sổ “cẩm nang chọn vợ” để làm quy chuẩn và chia sẻ rằng: "Người phụ nữ làm được cuốn sách này là họ phải trinh tiết tuyệt đối. Trong này người ta yêu cầu như thế". Văn Lộc khá tự tin với bí kíp chọn vợ của mình.

Người đàn ông đặt ra tiêu chuẩn chọn người yêu phải còn trinh tiết - Ảnh: Chụp từ clip Riêng nữ chính thì có hoàn cảnh đáng thương hơn. Ba mẹ và các anh đều qua đời nên cô mãi lo mưu sinh kiếm sống mà chưa có một mối tình vắt vai. Cô hy vọng sẽ có một người đàn ông đủ vững chãi để mình có thể tựa vào trong cuộc sống. Ngay sau đó đàng gái cho biết cô từng xảy ra tai nạn và chảy máu khi bé nên không thể xác định có còn trinh hay không: "Sau khi bị tai nạn, em cũng không vào bệnh viện mà ở chỗ làm, người ta cầm máu cho mình. Còn em chưa từng biết tình yêu là gì". Đàng trai nghe thấy liền đáp: "Nếu người ta nói sai rồi khi bà giáng xuống có chuyện gì rồi ai chịu trách nhiệm?".

Câu nói kém duyên của Văn Lộc khiến MC Cát Tường lên tiếng: "Nhưng người ta đã nói đó là do tai nạn, đâu có quan hệ nam nữ. Nếu như người ta kể đúng thì sao?". Dù MC đã cố làm dịu không khí chương trình lại cho hai bên đỡ căng thẳng nhưng nam chính vẫn tuyên bố: "Nếu đúng thì thôi, nếu nhìn bề ngoài cảm thấy tương xứng với nhau thì cũng được". MC Cát Tường nhiều phen chưng hửng trong cả chương trình - Ảnh: Chụp từ clip Khi cánh cửa tình yêu mở toang, đàng trai sượng sùng và muốn dừng cuộc đối thoại: "Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng nghe qua câu chuyện là thấy không hợp rồi, không đúng người lý tưởng của tôi". Có thể thấy dường như cả hai không cùng tần số và đã không thể cùng nắm tay nhau sau khi kết thúc chương trình nên mới có biểu hiện như thế. Cả hai khá ngượng ngùng khi đối mặt nhau - Ảnh: Chụp từ clip Mỗi khi cuối chương trình nam chính sẽ có một món quà nhỏ dành tặng cho cô gái, tuy nhiên lần này Văn Lộc có ý muốn tặng cho Cát Tường khiến khán giả vô cùng khó hiểu. Có lẽ Kim Bửu đã hiểu ý đối phương nên bộc bạch vào cuối chương trình: "Anh chỉ tôn cuốn gì sách đó của anh thôi, mà như vậy thì khó gặp lắm. Thời buổi bây giờ không có đâu". Một số ý kiến trái chiều từ khán giả - Ảnh: Chụp màn hình Một số khán giả sau khi xem xong đã lên án hành vi kém duyên và sỗ sàng của nam chính. Số khác lại cảm thấy nữ chính khá có duyên và không đáng bị cư xử như thế. Họ còn thầm chúc cho cô mau chóng tìm được tình yêu đích thực của đời mình trong tương lai.

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