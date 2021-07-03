HOT: Người thân nam chính U40 đòi cô gái ‘trinh tuyệt đối’: ‘3 mối tình mà đòi trinh thì khó chấp nhận’

Anh Văn Lộc và chị Kim Bửu trong chương trình Hẹn Ăn Trưa đang khiến khán giả vô cùng tò mò về những câu chuyện bên lề. Mới đây những phát biểu của người thân bên đàng trai cũng bị khán giả ‘đào’ lại và bàn luận rôm rả.

Việc đòi hỏi bạn gái trinh tiết của anh Nguyễn Văn Lộc với chị Kim Bửu trên chương trình Hẹn Ăn Trưa khiến nhiều khán giả phản đối kịch liệt và cho rằng anh không tôn trọng phụ nữ. Ngoài ra nhiều người xem sau đó đã “quay xe” thông cảm cho bên đàng gái và còn còn dành cho chị nhiều lời khen sau chương trình. Cụ thể trong show hẹn hò, anh Lộc đã mang một cuốn sổ bí kíp và đòi hỏi bạn gái của mình phải còn trinh tiết trong khi anh đã quá 40 tuổi. Nam chính bộc bạch: "Người phụ nữ làm được cuốn sách này là họ phải trinh tiết tuyệt đối. Trong này người ta yêu cầu như thế". Ngay sau khi nghe câu nói của anh nhiều khán giả đã phản ứng cho rằng khá kém duyên và không phù hợp lắm trong xã hội hiện đại.

Cả hai tỏ ra khá ngượng khi không bắt kịp tần số của nhau trong show hẹn hò - Ảnh: Chụp từ clip MC Cát Tường nhiều phen dở khóc dở cười vì cặp đôi này - Ảnh: Chụp từ clip Điều khá bất ngờ là anh Tình (anh trai của anh Lộc) trong phía hậu trường cũng lên tiếng và cho rằng hoàn cảnh của chị Kim Bửu khá đáng thương: "Một người thì tiêu chí cao quá, còn bạn gái thì không có ý định đạt tới mục đích của mình thì cũng khó. Tiêu chí mà anh Lộc đạt được ý muốn như vậy là không có. Anh cố gắng bớt tiêu chí đó đi. Trong lúc bạn gái chưa có một mảnh tình nào mà anh thì đã có 3 mối tình, nếu mà đòi hỏi trinh tiết thì cái đó khó có thể chấp nhận được. Cũng có góp ý cho ảnh nhưng ảnh nói như vậy thì mình cũng chịu". Phát biểu người thân - Ảnh: Chụp từ clip Người thân đi theo anh Lộc lên tiếng sau khi kết thúc chương trình - Ảnh: Chụp từ clip Ngoài ra một người thân khác của anh Lộc là anh Hiên cũng đã cho biết: "Tình cảm thì tùy 2 người thôi, gặp mặt mà không đến được với nhau thì làm quen. Lập gia đình mà cứ đòi đi theo hướng của mình, bắt ép người khác theo ý của mình thì khó quá".

Khán giả sau khi xem xong tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh của Kim Bửu nhiều hơn - Ảnh: Chụp màn hình Chị Kim Bửu ngoài đời - Ảnh: Internet Trước những lời phát biểu này khán giả càng thêm xôn xao về điều kiện "gắt gao" của đàng trai. Nhiều khán giả sau khi xem chương trình đã tỏ ra cảm thông cho chị Kim Bửu, thậm chí họ còn khen chị có duyên. Mới đây nữ chính cũng đã lên tiếng chia sẻ về hoàn cảnh làm thợ hồ kiếm sống của mình và nhận được khá nhiều bình luận tích cực từ khán giả.

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