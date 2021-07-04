Người đàn ông còn ‘zin 100%’ từ chối đàng gái đã có con riêng trên show hẹn hò, CĐM phán: đừng làm tổn thương phụ nữ

Trong một show Hẹn Ăn Trưa lại khiến khán giả tranh cãi khi đàng trai thẳng thừng từ chối bên đàng gái chỉ vì lí do là mẹ đơn thân.

Những show hẹn hò se duyên gần đây luôn khiến cư dân mạng tranh cãi kịch liệt. Khán giả cho rằng trước khi tuyển thí sinh các nhà sản xuất nên xem xét kỹ hồ sơ để tránh gây tổn thương cho các bạn tham gia sau khi kết thúc chương trình. Thậm chí là lâm vào cảnh khó xử khi lên sóng như trường hợp của Khởi Đạt và Mỹ Trinh trên show Hẹn Ăn Trưa số 247. Hai nhân vật trong chương trình Hẹn Ăn Trưa - Ảnh: Chụp từ clip Bên đàng trai chia sẻ anh là người Hoa, 40 tuổi và đang là công nhân. Ngoài ra điều khiến fan chú ý nhất chính là việc anh tâm sự rằng mình "còn zin" và chỉ trải qua một mối tình đơn phương thời đi học.

Đàn trai khẳng định mình con zin 100% - Ảnh: Chụp từ clip Riêng bên phía đàng gái thì chị Mỹ Trinh 32 tuổi đang làm công nhân và là mẹ đơn thân. Điều khá bất ngờ là sau khi nghe thông tin đối tượng đã có con riêng anh Khởi Đạt đã từ chối ngay việc kết đôi và tuyên bố: "Một người có con riêng như vậy thật sự là em không thể vì em nghĩ gia đình em không đồng ý". Đàng gái bị từ chối sau khi chia sẻ đang là mẹ đơn thân - Ảnh: Chụp từ clip MC Cát Tường sau khi nghe câu chuyện của hai bên cũng tỏ ra khá khó xử dù cô đã đỡ lời trong chương trình khá nhiều để tránh gây tổn thương cho bạn nữ tham gia chương trình.

MC Cát Tường đã đỡ lời để tránh gây tổn thương cho bạn nữ - Ảnh: Chụp từ clip Nhiều khán giả cảm thấy thí sinh nữ tổn thương quá nhiều sau khi tham gia chương trình - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều khán giả sau khi xem show đã comment bên dưới khá nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng chương trình nên tuyển chọn hồ sơ kỹ lưỡng để tránh làm tổn thương phụ nữ. Số khác lại cho rằng anh Đạt hơi khó tính và suy nghĩ còn quá truyền thống. Riêng phần đông vẫn dành cho bạn nữ nhiều lời an ủi và mong cô tìm được bến đỗ bình yên trong tương lai.

HOT: Người thân nam chính U40 đòi cô gái ‘trinh tuyệt đối’: ‘3 mối tình mà đòi trinh thì khó chấp nhận’ Anh Văn Lộc và chị Kim Bửu trong chương trình Hẹn Ăn Trưa đang khiến khán giả vô cùng tò mò về những câu chuyện bên lề. Mới đây những phát biểu của người thân bên đàng trai cũng bị khán giả ‘đào’ lại và bàn luận rôm rả.

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