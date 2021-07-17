Đi tiêm vắc xin, nữ giảng viên ở Hà Nội khiến dân tình 'tụt huyết áp' vì vòng 1 ngoại cỡ

Nhịp sống trẻ 17/07/2021 08:07

Dù chỉ đi tiêm vắc xin và diện trang phục chỉnh tề nhưng vòng 1 phồn thực của nữ giảng viên khiến dân mạng chú ý.

Âu Hà My được dân mạng biết đến với hình ảnh nữ giảng viên gợi cảm, có số đo 3 vòng bốc lửa và phong cách thời trang cá tính. Mới đây khi cô khoe ảnh đi tiêm vắc xin đã khiến dân mạng xôn xao với trang phục lại vô cùng kín đáo, thanh lịch, tôn lên vòng 1 phồn thực nóng bỏng. 

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Đi tiêm vắc xin, nữ giảng viên ở Hà Nội khiến dân tình 'tụt huyết áp' vì vòng 1 ngoại cỡ - Ảnh 2

Đi tiêm vắc xin nhưng vẫn xinh hết phần thiên hạ - Ảnh: FB

Âu Hà My viết lên trang cá nhân: "Hôm nay bé đi tiêm vaccine. Lớn tướng mà vẫn sợ kim tiêm. Từ giờ yên tâm công tác rùi". Ngay khi bài đăng lên sóng, nữ giảng viên ngực khủng nhận cơn mưa lời khen từ cư dân mạng.

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 Bài đăng khoe ảnh đi tiêm vắc xin của Âu Hà My - Ảnh: Chụp màn hình
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Đi tiêm vắc xin, nữ giảng viên ở Hà Nội khiến dân tình 'tụt huyết áp' vì vòng 1 ngoại cỡ - Ảnh 5

Dân mạng dành cho cô nhiều lời khen có cánh - Ảnh: Chụp màn hình

Âu Hà My sinh năm 1994 là một trong những nữ giảng viên có số đo 3 vòng cực chuẩn 90-60-90 tuy nhiên thời trang của cô đôi lúc khiến người xem "ngộp thở" vì quá gợi cảm. Cô sở hữu gương mặt cân đối và mang nét dịu dàng Á Đông. Ngoài ra cô còn có gia thế sang chảnh khi sinh ra trong 1 gia đình khá giả có tiếng trong giới kinh doanh khách sạn. Cô đang là Giảng viên Ngoại ngữ tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

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Đi tiêm vắc xin, nữ giảng viên ở Hà Nội khiến dân tình 'tụt huyết áp' vì vòng 1 ngoại cỡ - Ảnh 7

Đi tiêm vắc xin, nữ giảng viên ở Hà Nội khiến dân tình 'tụt huyết áp' vì vòng 1 ngoại cỡ - Ảnh 8

Dù kín đáo... - Ảnh: FB
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Đi tiêm vắc xin, nữ giảng viên ở Hà Nội khiến dân tình 'tụt huyết áp' vì vòng 1 ngoại cỡ - Ảnh 10

Hay hở một chút cô vẫn nhận nhiều lời khen với số đo cực chuẩn - Ảnh: Internet

Hiện tại những bức ảnh đi tiêm vắc xin của cô nhận cơn mưa lời khen từ cư dân mạng.

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