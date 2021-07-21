Hốt 12 triệu view trong tích tắc, 'vợ mới quốc dân' nhảy nhót khoe vòng 1 rần rần khiến bao chàng rể đậu xe 'ảo' rước dâu ngợp MXH

Nhịp sống trẻ 21/07/2021 21:10

Chỉ trong thời gian ngắn, cô bạn này đã thu về hàng triệu view cho các clip trên TikTok với nhan sắc không phải dạng vừa.

Với nhan sắc trời phú cùng khả năng vũ đạo, ca hát, rất nhiều hotgirl đã tràn lên MXH TikTok khoe clip và nhận về nhiều kết quả bất ngờ. Một số còn tận dụng sự nổi tiếng trên nền tảng này để nhận PR, quảng cáo kiếm thêm thu nhập trong thời buổi khó khăn.

tieu hy 1
Cô gái đang gây bão MXH với biệt danh 'cô vợ quốc dân' - Ảnh: Internet

Mới đây một cô gái mặc áo croptop nhún nhảy tưng bừng theo điệu nhạc đã thu hút hơn 12 triệu view. Nhiều cơn mưa lời khen dành cho cô nàng. Chưa kể rất nhiều chàng rể vào rình ngó và còn đăng ký một suất làm người yêu của cô nàng. Đa số đều xuýt xoa ngưỡng mộ với lan da trắng như bông bưởi và gương mặt đẹp không tì vết của nữ TikToker.

tieu hy 2
 

Hốt 12 triệu view trong tích tắc, 'vợ mới quốc dân' nhảy nhót khoe vòng 1 rần rần khiến bao chàng rể đậu xe 'ảo' rước dâu ngợp MXH - Ảnh 3

Chỉ vài động tác vũ đạo đơn giản cô gái thu hút hơn 12 triệu views trên TikTok 

Một số bình luận của cư dân mạng đáng chú ý: "Bạn này nhảy xinh quá, ăn mặc cũng sành điệu nữa", "Da trắng như ngọc, hâm mộ", "Ước gì mình được như cô ấy"...

tieu hy 3
 

Hốt 12 triệu view trong tích tắc, 'vợ mới quốc dân' nhảy nhót khoe vòng 1 rần rần khiến bao chàng rể đậu xe 'ảo' rước dâu ngợp MXH - Ảnh 5

Cư dân mạng tràn vào bình luận rôm rả - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết sau khi bất ngờ nổi tiếng, các clip khác của cô bạn cũng tăng lượt view chóng mặt. Đa phần đều là những lời khen có cánh từ cư dân mạng bởi sự ngây thơ và đáng yêu của cô nàng.

tieu hy 4
Sau khi bất ngờ nổi tiếng, các clip khác của cô cũng tăng view chóng mặt - Ảnh: Chụp từ clip

Nữ TikToker tên thật là Nguyễn Thị Thủy Tiên hay còn được gọi là Tiểu Hý. Cô đang có kênh TikToker với hàng trăm ngàn lượt follow.

tieu hy 5
Kênh TikTok của cô tăng lên gần 1 triệu lượt follow trong chớp mắt - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại clip nhảy nhót tưng bừng của cô bạn đang gây bão MXH và nhận nhiều comment rôm rả.

Đi tiêm vắc xin, nữ giảng viên ở Hà Nội khiến dân tình 'tụt huyết áp' vì vòng 1 ngoại cỡ

Đi tiêm vắc xin, nữ giảng viên ở Hà Nội khiến dân tình 'tụt huyết áp' vì vòng 1 ngoại cỡ

Dù chỉ đi tiêm vắc xin và diện trang phục chỉnh tề nhưng vòng 1 phồn thực của nữ giảng viên khiến dân mạng chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Hot TikToker Tiểu Hý là ai Tik Tok

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 13 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 13 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'