Hốt 12 triệu view trong tích tắc, 'vợ mới quốc dân' nhảy nhót khoe vòng 1 rần rần khiến bao chàng rể đậu xe 'ảo' rước dâu ngợp MXH

Chỉ trong thời gian ngắn, cô bạn này đã thu về hàng triệu view cho các clip trên TikTok với nhan sắc không phải dạng vừa.
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Với nhan sắc trời phú cùng khả năng vũ đạo, ca hát, rất nhiều hotgirl đã tràn lên MXH TikTok khoe clip và nhận về nhiều kết quả bất ngờ. Một số còn tận dụng sự nổi tiếng trên nền tảng này để nhận PR, quảng cáo kiếm thêm thu nhập trong thời buổi khó khăn.
Mới đây một cô gái mặc áo croptop nhún nhảy tưng bừng theo điệu nhạc đã thu hút hơn 12 triệu view. Nhiều cơn mưa lời khen dành cho cô nàng. Chưa kể rất nhiều chàng rể vào rình ngó và còn đăng ký một suất làm người yêu của cô nàng. Đa số đều xuýt xoa ngưỡng mộ với lan da trắng như bông bưởi và gương mặt đẹp không tì vết của nữ TikToker.
Một số bình luận của cư dân mạng đáng chú ý: "Bạn này nhảy xinh quá, ăn mặc cũng sành điệu nữa", "Da trắng như ngọc, hâm mộ", "Ước gì mình được như cô ấy"...
Được biết sau khi bất ngờ nổi tiếng, các clip khác của cô bạn cũng tăng lượt view chóng mặt. Đa phần đều là những lời khen có cánh từ cư dân mạng bởi sự ngây thơ và đáng yêu của cô nàng.
Nữ TikToker tên thật là Nguyễn Thị Thủy Tiên hay còn được gọi là Tiểu Hý. Cô đang có kênh TikToker với hàng trăm ngàn lượt follow.
Hiện tại clip nhảy nhót tưng bừng của cô bạn đang gây bão MXH và nhận nhiều comment rôm rả.