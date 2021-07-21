Hốt 12 triệu view trong tích tắc, 'vợ mới quốc dân' nhảy nhót khoe vòng 1 rần rần khiến bao chàng rể đậu xe 'ảo' rước dâu ngợp MXH

Với nhan sắc trời phú cùng khả năng vũ đạo, ca hát, rất nhiều hotgirl đã tràn lên MXH TikTok khoe clip và nhận về nhiều kết quả bất ngờ. Một số còn tận dụng sự nổi tiếng trên nền tảng này để nhận PR, quảng cáo kiếm thêm thu nhập trong thời buổi khó khăn.

Cô gái đang gây bão MXH với biệt danh 'cô vợ quốc dân' - Ảnh: Internet

Mới đây một cô gái mặc áo croptop nhún nhảy tưng bừng theo điệu nhạc đã thu hút hơn 12 triệu view. Nhiều cơn mưa lời khen dành cho cô nàng. Chưa kể rất nhiều chàng rể vào rình ngó và còn đăng ký một suất làm người yêu của cô nàng. Đa số đều xuýt xoa ngưỡng mộ với lan da trắng như bông bưởi và gương mặt đẹp không tì vết của nữ TikToker.