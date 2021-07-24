Tình chớp nhoáng 'toang sớm' của hot rapper đình đám số 1 Việt Nam Binz và Cassie Trinh Võ, được công khai hẳn lên trang cá nhân

Hậu trường 24/07/2021 11:31

Chị đẹp Cassie Trinh Võ là người đầu tiên được Binz công khai ảnh lên trang cá nhân lúc còn yêu nhau, thế nhưng tình đẹp 'toang' sớm khiến fan vô cùng tiếc nuối.

Mỗi khi khán giả "đu đưa" theo điệu nhạc Bigcityboi là miệng nhắc ngay đến nam rapper đình đám Binz. Đã có thời gian đi đâu cũng nghe ca khúc này chứng tỏ tên tuổi của anh rất hot trong lòng khán giả hâm mộ. Nhiều cư dân mạng còn đặt ra so sánh anh và Đen vâu ai là rapper số một Việt Nam và ra sức tranh cãi bảo vệ thần tượng của mình.

Chuyện tình ái của anh cũng bị dân chúng "soi" nhiệt tình. Mới đây nhất dù cả hai ai cũng "im hơi lặng tiếng" nhưng khán giả xôn xao trước thông tin Châu Bùi sẽ sánh đôi bên Binz trong tương lai và nghi vấn tình ái của cặp đôi rộ lên từ khoảng tháng 7/2020.

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Tình chớp nhoáng 'toang sớm' của hot rapper đình đám số 1 Việt Nam Binz và Cassie Trinh Võ, được công khai hẳn lên trang cá nhân - Ảnh 2

Hotgirl Châu Bùi có tên thật là Bùi Thái Bảo Châu, thường được gọi là Chau Bui hay Chou Chou. Cô sinh năm 1997 tại Hà Nội và rất nổi tiếng trong giới showbiz với body gợi cảm và phong cách cá tính - Ảnh: Internet

Trước khi bị dân mạng đồn đoán tay trong tay cùng Châu Bùi thì nam rapper đã có mối tình chớp nhoáng với một hotgirl Việt kiều có tên là Cassie Trinh Võ. Đây là cô gái đầu tiên được Binz công khai đăng ảnh hẹn hò tình tứ lên trang cá nhân vào tháng 11/2018. Binz cũng từng chia sẻ mối tình dài nhất của anh chỉ kéo dài 6 tháng, khán giả nhanh chóng đồn đoán anh đang ám chỉ đến chuyện tình chóng "toang" giữa mình và hotgirl sở hữu nhiều hình xăm nổi tiếng.

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Tình chớp nhoáng 'toang sớm' của hot rapper đình đám số 1 Việt Nam Binz và Cassie Trinh Võ, được công khai hẳn lên trang cá nhân - Ảnh 4

Ảnh tình tứ của cả hai được Binz hạnh phúc chia sẻ trong quá khứ - Ảnh: Internet

Được biết  Cassie Trinh Võ (sinh năm 1996) là model hình xăm đình đám tại San Francisco. Hotgirl bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu từ năm 2015 và từng là người mẫu hình xăm chính thức cho tạp chí Inked Magazine. Nghệ danh mà Cassie sử dụng là Cassie V. Cô mang hai dòng máu Việt Nam - Đài Loan và được nhiều bạn trẻ trong giới Tattoo nghệ thuật biết đến. Phong cách của cô năng động xen chút cá tính và hơi gợi cảm.

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Tình chớp nhoáng 'toang sớm' của hot rapper đình đám số 1 Việt Nam Binz và Cassie Trinh Võ, được công khai hẳn lên trang cá nhân - Ảnh 6Tình chớp nhoáng 'toang sớm' của hot rapper đình đám số 1 Việt Nam Binz và Cassie Trinh Võ, được công khai hẳn lên trang cá nhân - Ảnh 7Tình chớp nhoáng 'toang sớm' của hot rapper đình đám số 1 Việt Nam Binz và Cassie Trinh Võ, được công khai hẳn lên trang cá nhân - Ảnh 8Tình chớp nhoáng 'toang sớm' của hot rapper đình đám số 1 Việt Nam Binz và Cassie Trinh Võ, được công khai hẳn lên trang cá nhân - Ảnh 9

Tình chớp nhoáng 'toang sớm' của hot rapper đình đám số 1 Việt Nam Binz và Cassie Trinh Võ, được công khai hẳn lên trang cá nhân - Ảnh 10

Hình ảnh cá tính và 'đốt mắt' của 'tình cũ' Binz - Ảnh: Internet

Hiện tại khán giả đam mê rap vẫn mong Binz hạnh phúc bên tình mới và thăng hoa trong các sản phẩm âm nhạc tiếp theo của mình để công chúng được tận hưởng những bản rap đỉnh cao trong tương lai.

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