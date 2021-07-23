MC trẻ nhất VTV tá hỏa vì quan điểm nhạy cảm bị lan truyền, sợ 'tai bay vạ gió' liền lên tiếng ngay và luôn

MC VTV đã bị kẻ xấu tạo trang giả để câu like khiến cô nhanh chóng lên tiếng đính chính để tránh gây phiền phức và hiểu lầm.

Là một MC nổi tiếng, tài năng nên việc Vũ Phương Thảo bị kẻ xấu giả danh cũng là điều khó tránh khỏi. Những người này sẽ tạo trang fake của người nổi tiếng để giật tít, câu like tăng follow sau đó dùng cho mục đích cá nhân hoặc bán lại kiếm chác chút đỉnh. Nàng MC trẻ nhất VTV đã bị ai đó fake trang cá nhân khiến cô phải lên tiếng đính chính - Ảnh: Internet Điều đáng chú ý là không chỉ tạo trang giả mạo của nữ MC trẻ nhất VTV mà nhân vật này còn để phương châm sống vô cùng nhạy cảm: "Là phụ nữ phải sống như thuốc phiện, hoặc là không từ bỏ được, hoặc là không thể động vào".

Kẻ mạo danh bị MC Phương Thảo nhắc nhở - Ảnh: Chụp màn hình Ngay khi phát hiện kẻ giả mạo, nữ MC VTV đã nhanh chóng đăng dòng story đính chính ngay lập tức: "Tôi không sống như thuốc phiện đâu, làm ơn đừng có lấy ảnh tôi". Ngoài ra cô còn chụp ảnh tài khoản "pha-ke" kia đính kèm bài đăng để cảnh báo cư dân mạng tránh gây hiểu lầm. Có lẽ kẻ xấu vẫn 'lưu luyến' cô nên vẫn để hình nền chỉ đổi dòng phương châm sống - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi biết mình đã bị nữ MC "sờ gáy", kẻ xấu này vẫn "lưu luyến" để ảnh cô làm nền và chỉ sửa lại phương châm sống thành: "Bạn kiên cường bao nhiêu. Tương lai sẽ càng rực rỡ bấy nhiêu". Không chỉ riêng nữ Vũ Phương Thảo mà tình trạng giả nick người nổi tiếng hiện nay cũng diễn ra rất rầm rộ. Một số còn tạo nick "ảo" để mượn tiền, nhờ nạp điện thoại rồi lặn mất tăm trên MXH.

MC Vũ Phương Thảo sinh năm 1997 được nhiều khán giả truyền hình gọi với biệt danh "MC trẻ nhất VTV". 9X ghi dấu ấn qua nhiều chương trình quen thuộc trên sóng VTV như: VTV Kết Nối, Khoảnh Khắc Yêu Thương, Chuyện Đêm Muộn, Mỗi Ngày Một Niềm Vui, Sinh Ra Lừ Làng,... Nhan sắc trong trẻo của nàng MC VTV Vũ Phương Thảo - Ảnh: Internet Hiện tại bài đăng của cô về việc bị kẻ xấu giả nick vẫn gây xôn xao cư dân mạng.

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