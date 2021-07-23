Cao Thái Sơn là một nam ca sĩ nổi tiếng với những bản hit đình đám. Sau khi sang Mỹ định cư anh vẫn chăm chỉ khoe ảnh body nhận nhiều lời khen từ fan hâm mộ. Giã từ sân khấu đã lâu, mới đây anh lại gây chú ý khi post ảnh trong nhà vệ sinh. Có thể thấy body của Cao Thái Sơn vẫn 'cuồn cuộn' như ngày nào.

Đáng chú ý là lấp ló trong khung hình có một chàng trai với body cũng không hề "thua anh thua em" chút nào. Anh ta chỉ để lộ bồ lưng cong tuy nhiên đã chiếm trọn sự chú ý từ cư dân mạng. Một số "thánh soi" còn cho rằng ngoại hình của chàng trai kia ăn đứt nam ca sĩ Anh Sai Rồi.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra trước lời khen chê trái chiều về body của mình, người cho rằng chuẩn men, kẻ lại bảo hơi mập, nam ca sĩ vẫn vui vẻ đón nhận mà không hề phàn nàn điều gì.

Cao Thái Sơn với phong cách lịch lãm - Ảnh: Internet

Anh cũng rất chăm khoe body - Ảnh: Internet

Cao Thái Sơn là một nam ca sĩ điển trai Việt Nam, sinh tại Hà Nội, quê quán tại Thừa Thiên – Huế. Anh được biết đến với vai trò là ca sĩ Việt Nam hát theo dòng nhạc trẻ tuy nhiên cũng vướng nhiều scandal tình - tiền trong sự nghiệp của mình. Anh từng theo học ở trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật và Trường kinh doanh và công nghệ Hà Nội, ra nhiều ca khúc được giới trẻ yêu mến như Pha Lê Tím, Anh Sai Rồi, Quá Đỗi Tổn Thương.

Anh từng cho rằng showbiz rất phức tạp và có thể bị đâm sau lưng bất cứ lúc nào - Ảnh: Internet

Hiện tại Cao Thái Sơn đang có cuộc sống bình yên tại xứ sở cờ hoa - Ảnh: Internet

Hiện tại bài đăng của anh vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận nhiều bình luận rôm rả về chàng trai lạ trót lọt vào khung ảnh.