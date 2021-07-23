'Kẻ thù' Nathan Lee khoe cơ bắp 'cuồn cuộn' trong nhà tắm, lấp ló trai 'xôi thịt' khiến fan rần rần tìm hiểu

Hậu trường 23/07/2021 14:43

Trong lúc khoe ảnh trong nhà vệ sinh, một chàng trai lạ đã lọt vào khung hình của Cao Thái Sơn với body mỹ mãn.

Cao Thái Sơn là một nam ca sĩ nổi tiếng với những bản hit đình đám. Sau khi sang Mỹ định cư anh vẫn chăm chỉ khoe ảnh body nhận nhiều lời khen từ fan hâm mộ. Giã từ sân khấu đã lâu, mới đây anh lại gây chú ý khi post ảnh trong nhà vệ sinh. Có thể thấy body của Cao Thái Sơn vẫn 'cuồn cuộn' như ngày nào.

cao thai son 1

'Kẻ thù' Nathan Lee khoe cơ bắp 'cuồn cuộn' trong nhà tắm, lấp ló trai 'xôi thịt' khiến fan rần rần tìm hiểu - Ảnh 2

Bức ảnh lấp ló chàng trai lạ trong nhà vệ sinh của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý là lấp ló trong khung hình có một chàng trai với body cũng không hề "thua anh thua em" chút nào. Anh ta chỉ để lộ bồ lưng cong tuy nhiên đã chiếm trọn sự chú ý từ cư dân mạng. Một số "thánh soi" còn cho rằng ngoại hình của chàng trai kia ăn đứt nam ca sĩ Anh Sai Rồi.

cao thai son 2
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra trước lời khen chê trái chiều về body của mình, người cho rằng chuẩn men, kẻ lại bảo hơi mập, nam ca sĩ vẫn vui vẻ đón nhận mà không hề phàn nàn điều gì. 

cao thai son 3
Cao Thái Sơn với phong cách lịch lãm - Ảnh: Internet
cao thai son 4

'Kẻ thù' Nathan Lee khoe cơ bắp 'cuồn cuộn' trong nhà tắm, lấp ló trai 'xôi thịt' khiến fan rần rần tìm hiểu - Ảnh 6

Anh cũng rất chăm khoe body - Ảnh: Internet

Cao Thái Sơn là một nam ca sĩ điển trai Việt Nam, sinh tại Hà Nội, quê quán tại Thừa Thiên – Huế. Anh được biết đến với vai trò là ca sĩ Việt Nam hát theo dòng nhạc trẻ tuy nhiên cũng vướng nhiều scandal tình - tiền trong sự nghiệp của mình. Anh từng theo học ở trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật và Trường kinh doanh và công nghệ Hà Nội, ra nhiều ca khúc được giới trẻ yêu mến như Pha Lê Tím, Anh Sai Rồi, Quá Đỗi Tổn Thương.

cao thai son 6
Anh từng cho rằng showbiz rất phức tạp và có thể bị đâm sau lưng bất cứ lúc nào - Ảnh: Internet
cao thai son 7
Hiện tại Cao Thái Sơn đang có cuộc sống bình yên tại xứ sở cờ hoa - Ảnh: Internet

Hiện tại bài đăng của anh vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận nhiều bình luận rôm rả về chàng trai lạ trót lọt vào khung ảnh.

Á hậu Phương Nga tá hỏa vì bị rách quần chỗ siêu hiểm, soi ra là 'bóng đè'

Á hậu Phương Nga tá hỏa vì bị rách quần chỗ siêu hiểm, soi ra là 'bóng đè'

Á hậu Phương Nga mới đây đã gặp sự cố "đỏ mặt" trong lúc chụp ảnh khiến fan hiểu lầm.

Xem thêm
Từ khóa:   nathan lee Cao Thái Sơn - Nathan Lee Phốt Cao Thái Sơn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 9 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 9 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 9 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36