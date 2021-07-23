Á hậu Phương Nga tá hỏa vì bị rách quần chỗ siêu hiểm, soi ra là 'bóng đè'

Á hậu Phương Nga từng khiến fan xuýt xoa tiếc nuối vì chỉ lọt vô Top 10 cuộc thi Miss Grand International 2018. Ngoài ra cô còn có đôi mắt biết cười rất dễ thương. Cô cũng hay tham gia đóng quảng cáo và chụp ảnh cho các nhãn hàng. Mới đây, nàng á hậu đã gặp chút rắc rối nhỏ trong lúc chia sẻ một clip nhỏ lên Instagram khiến fan tràn vào thắc mắc không ngớt.

Cụ thể, trong lúc thay đồ, Phương Nga bị khán giả soi ở một bộ trang phục màu kem ngay vị trí hiểm khi trông thấy một đốm đen sậm màu. Fan cho rằng quần bị bục ngay chỗ hiểm nhìn khá chói mắt, thậm chí có cư dân mạng còn nhắc khéo: "Tấm cuối cái quần tây bị gì vậy em?". Để tránh bị hiểu lầm, nàng á hậu giải thích ngay lập tức: "Bị bóng thôi ạ. Lúc đầu em cũng tưởng rách, nhưng check lại đồ thì không sao cả".

Cô giải thích ngay chị là bị bóng chứ không phải rách quần

Sau khi nghe thông tin này, nhiều fan đã thở phào nhẹ nhõm. Nhiều khán giả còn trách nhẹ chiếc bóng sao vô duyên thế, lựa đâu không lựa chiếu ngay lên chỗ không nên chiếu trong kém duyên hết sức.

Phương Nga hiện tại đang hạnh phúc bên diễn viên Bình An, một chàng diễn viên điển trai, nổi tiếng với phim 5S Online, Mối Tình Đầu Của Tôi, Chạy Trốn Thanh Xuân..., còn Phương Nga là Á hậu “tài sắc vẹn toàn” khi vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, nàng tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tấm bằng loại Giỏi. Sau khi công khai hẹn hò, cả hai luôn sánh đôi bên nhau, từ công việc đến cuộc sống, chuyện tình yêu của cặp đôi được bố mẹ 2 bên và mọi người ủng hộ.

Phương Nga từng gây tiếc nuối ghi chỉ lọt top 10 MIG

Cô từng chia sẻ muốn thử sức ở lĩnh vực MC

Hiện tại cô đang hạnh phúc bên trai đẹp Bình An

Hiện tại nàng hậu ít hoạt động showbiz nhưng vẫn chăm chỉ khoe ảnh và hoạt động cá nhân lên MXH. Ngoài ra cô thường tập trung tham gia sự kiện và thỉnh thoảng chụp ảnh mẫu cho các thương hiệu.

Hiện tại hình ảnh chiếc quần bị "bóng đè" của cô vẫn đang khiến cư dân mạng chú ý và nhận nhiều bình luận rôm rả.

Ảnh: Tổng hợp